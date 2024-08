RISULTATI SERIE A: PRIMI TEMPI ANTICIPI

Iniziano i primi tempi di serie A con le sfide tra Parma Milan Udinese Lazio. Il primo campo che vede sbloccare il risultato è quello del Tardini. Il nome è sempre lo stesso: Man. L’attaccante esterno rumeno ha realizzato il secondo gol consecutivo timbrando il cartellino dopo appena 120 secondi di gioco. Cinque minuti dopo é l’Udinese a portarsi in vantaggio contro la Lazio.

La firma è di Lorenzo Lucca che di testa svetta su Casale e batte Provedel. Grande assist da parte del francese Thauvin. Dopo 45 minuti abbiamo due vittorie, momentanee, per Parma e Udinese sulle più quotate Milan e Lazio. (Marco Genduso)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA!

Con Parma Milan e Udinese Lazio possiamo dare il via al quadro dei risultati Serie A per questo sabato. La prima giornata è stata decisamente strana nel suo andamento: ben sei partite su dieci sono terminate in parità e le uniche quattro vittorie sono state nette, a cominciare da quella dell’Atalanta sul campo del Lecce, grazie ai gol dei nuovi acquisti Marco Brescianini e Mateo Retegui, passando per quella incredibile del Verona contro il Napoli e arrivando alla già citata affermazione della Lazio sul Venezia, poi quella della Juventus che ha demolito il Como con apertura di Samuel Mbangula, all’esordio in Serie A.

Insomma: possiamo dire che per il momento i risultati Serie A abbiano presentato uno scenario in via di definizione, se è vero che l’Inter che ha dominato la passata stagione è stata fermata dal Genoa e che il Milan ha avuto bisogno degli ultimissimi minuti per evitare la sconfitta interna contro il Torino. Queste due squadre come già detto le rivedremo in campo oggi: intanto aprono i rossoneri al Tardini, poi scopriremo cosa succederà con i nerazzurri e allora possiamo veramente metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi, perché per i risultati Serie A si comincia finalmente a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA CAPOLISTA

Abbiamo visto nel presentare i risultati Serie A che una delle uniche quattro squadre ad aver vinto all’esordio è la Lazio: il campionato dei biancocelesti è iniziato nel migliore dei modi grazie alla bella vittoria maturata contro il Venezia. Un successo che se vogliamo non era scontato: va infatti ricordato che dalla scorsa primavera la Lazio ha avuto qualche problema, prima con le improvvise dimissioni di Maurizio Sarri e poi con la decisione di lasciare da parte di Igor Tudor, che dopo aver chiuso bene la sua stagione era stato confermato in panchina con l’idea di aprire un ciclo.

Invece l’addio del tecnico croato ha costretto Claudio Lotito a correre ai ripari: il suo posto lo ha preso Marco Baroni, reduce da due bellissime salvezze con Lecce e Verona, ma la Lazio ha comunque dovuto affrontare gli addii di Luis Alberto e Ciro Immobile. Alla resa dei conti, almeno per la prima giornata, è arrivata una vittoria: adesso dunque la Lazio, che nei risultati Serie A è impegnata sul campo dell’Udinese, proverà a confermarsi per volare a punteggio pieno in classifica, sarà molto interessante scoprire quale sarà il cammino dei biancocelesti nel corso di questo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

TRE BIG IN CAMPO!

Eccoci arrivati ai risultati Serie A per gli anticipi della seconda giornata: si torna in campo sabato 24 agosto con quattro partite, due di queste alle ore 18:30 che sono Parma Milan e Udinese Lazio e altri due che sono invece alle ore 20:45, Inter Lecce e Monza Genoa. I risultati Serie A tornano a farci compagnia in un avvio di stagione intenso e che ha già riservato parecchie sorprese: basti pensare che delle big hanno vinto soltanto Juventus e Lazio, tutte le altre hanno steccato l’esordio e dunque adesso saranno chiamate a un vero salto di qualità nel tentativo di ritrovare la via.

Delle squadre in campo oggi nei risultati Serie A possiamo considerare positivo il pareggio strappato dal Parma alla Fiorentina, e certamente anche e soprattutto quello che il Genoa ha imposto all’Inter campione d’Italia; sogna invece di andare in fuga la Lazio, che dopo i tanti problemi avuti con gli allenatori è ripartita da Marco Baroni e ha messo insieme una bella vittoria all’esordio, anche se l’avversaria era il Venezia e ora si aspettano impegni più probanti per giudicare davvero la squadra biancoceleste. Vedremo intanto cosa ci diranno i risultati Serie A per le partite di oggi…

RISULTATI SERIE A: MILANESI PER IL RISCATTO

Si torna a giocare per i risultati Serie A, e un primo tema all’ordine del giorno potrebbe essere quello del riscatto delle due milanesi. Il Milan ha operato una rimonta incredibile nei confronti del Torino, evitando con due gol in extremis una pesante sconfitta interna e facendo intuire di avere ancora parecchia strada da fare per diventare davvero la squadra pensata da Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca. L’Inter invece si è fermata al cospetto del Genoa: lavori in corso anche qui, sia pure in modo diverso visto che la squadra campione d’Italia è invariata ma ha operato un po’ di turnover.

Così le due milanesi sono già partite con il freno a mano tirato nei risultati Serie A: naturalmente si può dire ben poco avendo disputato una sola giornata e sappiamo bene che un avvio poco scintillante non coincide necessariamente con una stagione negativa, certamente però i tifosi (che sono i più esigenti) si aspettano sempre che l’inversione di rotta arrivi il prima possibile e quindi, rispettivamente contro Parma e Lecce (i salentini hanno perso nettamente contro l’Atalanta), Milan e Inter cercano di risalire la corrente nei risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 2^ GIORNATA

Ore 18:30 Parma Milan 1-0 (2′ Man (P))

Ore 18:30 Udinese Lazio 1-0 (7′ Lucca (U))

Ore 20:45 Inter Lecce

Ore 20:45 Monza Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta, Juventus, Verona, Lazio 3

Genoa, Inter, Milan, Torino, Bologna, Udinese, Fiorentina, Parma, Monza, Roma, Cagliari, Empoli 1

Venezia, Como, Napoli, Lecce 0