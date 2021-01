Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (20^ giornata)

RISULTATI SERIE A: CI SONO GLI ANTICIPI

Torniamo a vivere l’appuntamento con i risultati di Serie A: sabato 30 gennaio, dopo aver assistito a Torino Fiorentina, avremo tre anticipi che proseguiranno il programma della 20^ giornata. Siamo dunque arrivati al girone di ritorno, e le partite odierne prenderanno il via alle ore 15:00 con l’interessante Bologna Milan. Alle ore 18:00 il calendario ci dice che saremo a Marassi per Sampdoria Juventus, mentre la chiusura di questo sabato sarà come di consueto alle ore 20:45, quando a San Siro si giocherà Inter Benevento.

Dunque, si rinnova il duello tra le due milanesi che profuma intensamente di scudetto; spettatrice attiva e del tutto interessata la Juventus, che deve ancora recuperare una partita e, dopo aver preso punti alle due rivali nell’ultimo turno, spera adesso di riuscire a rifarsi ancora più sotto rimanendo agganciata al treno di quello che sarebbe il decimo tricolore consecutivo. Le altre squadre che saranno in campo oggi naturalmente non hanno intenzione di rimanere a guardare; allora, tuffiamoci subito nell’atmosfera dei risultati di Serie A provando a indovinare quello che potrebbe succedere in campo, presentando i temi principali della giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE CLASSIFICA E CONTESTO

Per i risultati di Serie A legati alla 20^ giornata bisogna chiaramente partire dalla sfida per lo scudetto: il Milan si è laureato campione d’inverno nonostante la tremenda sconfitta subita in casa dall’Atalanta, e questo perché l’Inter, come era già accaduto in occasione del ko rossonero contro la Juventus, non ne ha approfittato pareggiando a Udine. Le due squadre dunque restano a due punti l’una dall’altra, con il Milan che sa di dover provare ad allungare il passo: fino a questo momento le premesse dicevano che fossero i nerazzurri i veri candidati allo scudetto, i rossoneri sono sempre stati considerati come degli outsider ma il loro processo di crescita è stato più rapido del previsto. Come detto la Juventus è la squadra che più di altre ha la possibilità di far diventare ancora più interessante la corsa al titolo: i bianconeri hanno ancora la rosa più attrezzata ma hanno pagato lo scotto del nuovo allenatore e sicuramente anche qualche elemento che non ha ancora fatto il suo. Però, ultimamente qualche timido segnale di risveglio si è visto e la presenza di Cristiano Ronaldo basterebbe da sola a porre la Vecchia Signora come favorita, se non fosse per i 7 punti che attualmente deve recuperare al Milan…

RISULTATI SERIE A: 20^ GIORNATA

Ore 15:00 Bologna Milan

Ore 18:00 Sampdoria Juventus

Ore 20:45 Inter Benevento

CLASSIFICA SERIE A

Milan 43

Inter 41

Roma 37

Juventus, Atalanta 36

Napoli, Lazio 34

Verona, Sassuolo 30

Sampdoria 26

Benevento, Fiorentina 22

Bologna 20

Udinese, Spezia, Genoa 18

Torino 15

Cagliari 14

Parma 13

Crotone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA