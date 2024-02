RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La crisi del Sassuolo! Diretta gol live score (26^ giornata, 24 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: LA CRISI

Come abbiamo già detto, una delle squadre maggiormente in crisi nei risultati di Serie A è il Sassuolo: i neroverdi non riescono più a muovere la loro classifica, nell’ultima giornata hanno perso male sul campo dell’Atalanta e hanno anche dimostrato che, quando le cose non sono al posto giusto, anche la sfortuna – se così vogliamo definirla – si accanisce. Contro la Dea infatti il Sassuolo ha avuto due occasioni per pareggiare nel primo tempo: nella prima, Marco Carnesecchi ha fatto una grande parata, anche parecchio istintiva se vogliamo, sul tiro di Thorstvedt da due passi, e poi c’è stato l’episodio del rigore.

Andrea Pinamonti ha calciato alla sua sinistra e Carnesecchi ha parato, ma l’arbitro ha fatto ripetere perché Kolasinac era entrato in area prima della battuta; una grande occasione per il Sassuolo, ma incredibilmente Pinamonti – che ha scelto di cambiare angolo – si è nuovamente fatto ipnotizzare dal portiere dell’Atalanta. Alla fine è stato 3-0 per la Dea, con il Sassuolo agganciato dal Verona (che aveva pareggiato contro la Juventus un paio di ore prima) al terzultimo posto in classifica: oggi nella partita casalinga contro l’Empoli non si può sbagliare, ma i toscani sono davvero lanciati… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI PER LA SALVEZZA!

Le tre partite che sabato 24 febbraio si giocano per i risultati di Serie A, proseguendo una 26^ giornata aperta dall’anticipo di Bologna, riguardano in particolar modo la corsa per la salvezza: si parte alle ore 15:00 con Sassuolo Empoli, si prosegue alle ore 18:00 con Salernitana Monza e infine alle ore 20:45 avremo Genoa Udinese. Non tutte le squadre coinvolte nelle gare di oggi ha una situazione delicata, ma in ogni caso siamo nella seconda metà della classifica: il Monza è infatti undicesimo con 33 punti, e poi si arriva alla Salernitana che è ancora mestamente all’ultimo posto, e con possibilità di salvezza ridotte.

Sarà dunque un sabato intenso: il Verona ha già giocato, domani toccherà al Cagliari e dunque sarà completo il quadro di questa intrigante ed emozionante corsa per rimanere nella massima serie, con posizioni che potremmo anche definire cristallizzate ma qualche movimento che contribuisce a cambiare le carte in tavola. Aspettando che si giochi possiamo allora fare qualche ulteriore approfondimento sul sabato dedicato ai risultati di Serie A per questi anticipi della 26^ giornata, provando a entrare ancor più nel merito di queste tre partite che ci terranno compagnia.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A, e certamente la situazione della Salernitana è tutt’altro che rosea: i campani non riescono assolutamente a trovare ritmo, sono ultimi con 13 punti in 25 partite e dunque viaggiano di fatto a mezzo punto per gara, una media che rapportata su tutto il campionato li farebbe chiudere a quota 19 o 20, una cifra che già oggi – per dare l’esatta dimensione dello scenario in cui versa la Salernitana – non sarebbe sufficiente per garantirsi la salvezza. Davide Nicola a Empoli sta ripetendo l’ennesimo miracolo: i toscani sono riusciti a non perdere nemmeno il derby contro la Fiorentina, e ora hanno il vento in poppa quanto l’Udinese.

I friulani hanno certamente mancato un bel colpo facendosi fermare in casa dall’Udinese, ma nelle ultime settimane hanno dimostrato di poter fare un bel salto in avanti. Situazione delicatissima per un Sassuolo sempre più giù e che non può assolutamente sbagliare oggi al Mapei Stadium, mentre Genoa e Monza sono abbastanza tranquille e di conseguenza possono permettersi di affrontare le due gare, peraltro favorevoli sulla carta, senza l’ansia del risultato a tutti i costi. Anzi: i brianzoli a oggi potrebbero anche giocarsi le posizioni europee.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 26^ GIORNATA

Ore 15:00 Sassuolo Empoli

Ore 18:00 Salernitana Monza

Ore 20:45 Genoa Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Bologna 48

Atalanta 45

Roma 41

Lazio 40

Fiorentina 38

Torino, Napoli 36

Monza 33

Genoa 30

Lecce 24

Udinese, Frosinone 23

Empoli 22

Sassuolo, Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13











