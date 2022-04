Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (31^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI TORNA DOPO LA SOSTA!

Tornano le grandi emozioni dei risultati di Serie A: archiviata una sosta per le nazionali rivelatasi un’altra Caporetto per l’Italia, eliminata dalla Macedonia del Nord e dunque senza Mondiale per la seconda edizione consecutiva, il massimo campionato di calcio ci farà compagnia sabato 2 aprile con tre anticipi. Il programma si apre alle ore 15:00 con la delicatissima Spezia Venezia; alle ore 18:00 consueto appuntamento del tardo pomeriggio che sarà questa volta Lazio Sassuolo, mentre la conclusione del sabato avverrà alle ore 20:45, quando saremo allo stadio Arechi per vivere Salernitana Torino.

Saranno dunque tre gare che, per i risultati di Serie A della 31^ giornata, riguardano sostanzialmente la lotta per non retrocedere; solo domani torneremo a dare la parola alla straordinaria corsa allo scudetto (spicca ovviamente Juventus Inter), ma i temi portanti del turno ci sono anche oggi e allora è bene, mentre aspettiamo che si scenda in campo, fare qualche valutazione circa le questioni che il nostro campionato ha lasciato in sospeso, provando ad analizzare anche la situazione della classifica di Serie A per ipotizzare in che modo potrebbero cambiare le cose dopo che si sarà giocato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A legati agli anticipi della 31^ giornata bisogna ovviamente parlare della corsa alla salvezza: in questo senso è fondamentale Spezia Venezia, perché i liguri sono stati battuti nettamente dal Sassuolo prima della sosta ma, conservando 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, potrebbero fare oggi il definitivo salto verso la tranquillità (o quasi) allo stesso tempo affondando un Venezia che, sconfitto in casa dalla Sampdoria, è stato raggiunto dal Genoa e ha sì una partita da recuperare, ma tra le squadre coinvolte in questo duello sembra anche quella che ha perso più smalto.

La Salernitana invece ha perso la sua prima gara con Davide Nicola come allenatore, ma si trattava della Juventus e dunque niente di così drammatico; l’ippocampo deve giocare due partite per portarsi in pari, se dovesse vincerle potrebbe trovarsi alla stessa altezza di Venezia e Genoa rendendo decisamente più interessante il finale di stagione. La presenza di Nicola in panchina può essere una grande garanzia da questo punto di vista, e allora vedremo quello che succederà all’Arechi; l’unica partita dei risultati di Serie A che non ci parli di salvezza è Lazio Sassuolo, che vale per ben altre posizioni di classifica ed è chiaramente molto interessante e potenzialmente bella da vedere.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 31^ GIORNATA

Ore 15:00 Spezia Venezia

Ore 18:00 Lazio Sassuolo

Ore 20:45 Salernitana Torino

CLASSIFICA SERIE A

Milan 66

Napoli 63

Inter* 60

Juventus 59

Atalanta*, Roma 51

Lazio 49

Fiorentina* 47

Sassuolo 43

Verona 42

Torino* 35

Bologna*, Empoli 33

Udinese** 30

Sampdoria, Spezia 29

Cagliari 25

Venezia*, Genoa 22

Salernitana** 16











