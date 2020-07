Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (35^ giornata)

I risultati di Serie A per la 35^ giornata vengono inaugurati da due anticipi: si torna in campo martedì 21 luglio per vivere Atalanta Bologna, che aprirà il programma alle ore 19:30, e Sassuolo Milan che si giocherà alle ore 21:45. Due partite molto interessanti tra due squadre che, pur con le dovute differenze, stanno colpendo in maniera positiva: da questo punto di vista dobbiamo comunque dire che ormai gli obiettivi concreti in ballo sono pochi, solo i rossoneri hanno la necessità di correre per agganciare un posto in Europa League mentre la Dea ha chiuso i conti con la Champions League che giocherà per la seconda stagione consecutiva, ma adesso vuole provare a prendersi quel secondo posto che rappresenterebbe il record ogni epoca come piazzamento nel massimo campionato. Noi allora ci mettiamo comodi e stiamo a vedere quello che succederà in campo, come cambierà la classifica di Serie A e quali saranno appunto i risultati che perverranno da questi due anticipi, aspettando ovviamente che il turno si completi con le altre sfide nei prossimi giorni.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A bisogna innanzitutto fare attenzione al Milan: i rossoneri sono una delle squadre più in forma nel post-lockdown e sperano di blindare quel quinto posto che significherebbe pareggiare il risultato dello scorso anno. Certo mancherà la Champions League, ma visto il modo in cui la stagione era cominciata si può tutto sommato essere soddisfatti di come siano andate le cose; in questo momento il Milan sta dimostrando di poter segnare a raffica con la bontà del suo gioco offensivo, anche per questo il turnover di Stefano Pioli è ridotto ai minimi termini. L’Atalanta come detto ha ben poco da rimproverarsi: fosse partita meglio sarebbe stata forse la grande favorita per un miracoloso scudetto, ma adesso Gian Piero Gasperini si gioca la Champions League preparandola con queste partite di campionato che possono aiutare a mantenere una straordinaria forma, visto che l’ingresso nelle prime quattro è stato archiviato.

I nerazzurri sono reduci dal pareggio sul campo del Verona, con il quale è stata allungata la striscia di imbattibilità; per quanto riguarda Sassuolo e Bologna, le due realtà emiliane hanno condotto un torneo di alto profilo e questo è vero soprattutto per i neroverdi, che almeno virtualmente e aritmeticamente potrebbero ancora dare fastidio per la corsa europea ma, a tutti gli effetti, sono rimasti tagliati fuori con il pareggio ottenuto sabato alla Sardegna Arena. Ora però mettiamoci veramente comodi per vedere quello che succederà con i risultati di Serie A per gli anticipi della 35^ giornata, dunque uno sguardo alla classifica e poi sarà nuovamente tempo di giocare…

RISULTATI SERIE A: 35^ GIORNATA

Ore 19:30 Atalanta Bologna

Ore 21:45 Sassuolo Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 80

Inter 72

Atalanta 71

Lazio 69

Roma 58

Napoli, Milan 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari, Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

Spal 19



