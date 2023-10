RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Udinese senza vittorie! Diretta gol live score (8^ giornata, 6 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: SENZA VITTORIE

Abbiamo già visto con i risultati di Serie A che l’Udinese va ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato: un passo indietro decisamente importante per la squadra friulana, che l’anno scorso dopo aver fatto un punto in due partite (0-0 contro la Salernitana) aveva vinto sei partite consecutive: successi infilati contro Monza, Fiorentina, Roma (clamoroso 4-0 alla Dacia Arena), Sassuolo, Inter e Verona. Anche tre vittorie di grande prestigio dunque, per 16 punti dopo sette giornate: un passo straordinario e una serie di otto gare senza perdere, prima di cadere contro la Lazio.

Oggi l’Udinese ha 4 punti: ha raccolto pareggi contro Frosinone, Cagliari, Salernitana e Genoa, tutte squadre impegnate nella corsa alla salvezza, e guardando allo scorso anno notiamo che ha già perso contro la Fiorentina (in casa, per di più) ed è caduta anche contro Juventus e Napoli in maniera più che netta. Per Andrea Sottil insomma la partita di Empoli è già fondamentale: non riuscire a vincere complicherebbe nettamente le cose per l’Udinese, e anche la panchina dell’allenatore sarebbe a quel punto a serio rischio… (agg. di Claudio Franceschini)

DUE ANTICIPI!

Venerdì 6 ottobre è il giorno in cui si parte con la ottava giornata del massimo campionato: i risultati di Serie A ci consegnano due partite e parliamo di Empoli Udinese, che andrà in scena alle ore 18:30, e Lecce Sassuolo al via alle ore 20:45. Siamo dunque in un contesto di due anticipi per una classifica medio-bassa: certo in questo momento il Lecce occupa la settima posizione e sarebbe incredibilmente in Conference League, ma è chiaro che l’obiettivo reale dei salentini sia quello di salvarsi e, almeno virtualmente, bisogna parlare della squadra giallorossa in questo modo.

È molto più reale lo scenario complesso di Empoli e Udinese, che sono in zona retrocessione o quasi; entrambe le squadre stanno faticando tantissimo a trovare ritmo e gol, mentre il Sassuolo dopo aver battuto Juventus e Inter in fila ha mancato il salto di qualità facendosi superare dal Monza in casa. Vedremo allora cosa succederà con i risultati di Serie A che sono legati agli anticipi dell’ottava giornata, tra poco saremo in campo al Castellani e saranno già in palio punti davvero pesanti per la classifica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si apre una nuova giornata dedicata ai risultati di Serie A. Dopo sette turni si possono già fare alcune analisi: sicuramente, per l’appunto, sulla delicatissima situazione che stanno vivendo Empoli e Udinese. I toscani una partita l’hanno vinta, contro la Salernitana, ma hanno perso le altre sei: sconfitti nettamente a Bologna, hanno segnato un solo gol in tutto il loro campionato e dunque hanno bisogno in maniera particolare di trovare la giusta compattezza offensiva, tema che del resto riguarda anche l’Udinese, che di reti ne ha solo 4.

Per di più i friulani sono una delle tre squadre che non hanno ancora vinto: i risultati di Serie A dunque ci stanno dicendo che Andrea Sottil sta affrontando molte più difficoltà rispetto allo scorso anno, quando avevano aperto una grande striscia di sei vittorie consecutive per portarsi inaspettatamente in zona Champions League. Adesso scopriremo quello che succederà sui due campi che questo venerdì inizieranno la narrativa sui risultati di Serie A, e poi ovviamente entreremo nel vivo di questa interessante ottava giornata…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 8^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Udinese

Ore 20:45 Lecce Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Milan 18

Napoli, Juventus, Fiorentina 14

Atalanta 13

Lecce 11

Bologna 10

Frosinone, Torino, Sassuolo, Monza 9

Roma, Genoa, Verona 8

Lazio 7

Udinese 4

Empoli, Salernitana 3

Cagliari 2











