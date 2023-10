RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Chi sugli scudi oggi? Diretta gol live score (7^ giornata, 2 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: I GIOCATORI DA TENERE D’OCCHIO

Lunedì dedicato ai risultati di Serie A che presenta ben tre incontri che chiuderanno la settima giornata del campionato. Alle 18:30 scendono in campo Sassuolo-Monza e Torino-Verona. In serata toccherà a Fiorentina e Cagliari chiudere la giornata con la loro sfida che inizierà alle 20:45. Sassuolo Monza che sarà contornata dalla presenza dell’ex Alessio Cragno che potrebbe partire però dalla panchina a causa delle prestazioni ottime nelle ultime settimane di Andrea Consigli.

Da attenzionare da una parte e dall’altra Domenico Berardi e Andrea Pinamonti che sfidano Andrea Colpani e Lorenzo Colombo. Sassuolo Monza non è l’unica partita che inizierà alle 18:30, a Torino i granata di Juric se la vedranno con il Verona. Tuffo nel passato per il tecnico ex Genoa. Da tenere d’occhio la fantasia di Radonjic e Ngonge, autori di 3 e 2 gol da inizio campionato. Tra i pali lo scontro sembra assicurato tra Milinkovic Savic e Montipò, che hanno subito rispettivamente 7 e 6 gol. (Marco Genduso)

TRE POSTICIPI OGGI

I risultati Serie A ci proporranno un lunedì 2 ottobre 2023 davvero ricchissimo, perché nelle prossime ore saranno addirittura tre i posticipi ancora da disputare per completare il programma della settima giornata della Serie A 2023-2024, addirittura potremmo definire la serata di oggi come il momento più intenso del turno, dato che la fascia delle ore 18.30 del lunedì sarà l’unica con due partite in contemporanea. Resta da capire se questo sia davvero un guadagno per visibilità, diritti tv e incassi al botteghino, ma questa è un’altra storia…

Andiamo allora a presentare senza ulteriori esitazioni quello che sarà il programma di oggi per quanto riguarda i risultati Serie A per i posticipi che completeranno la settima giornata e di conseguenza anche la classifica di Serie A dopo questo turno a cavallo dei mesi di settembre e ottobre: si comincerà come già accennato alle ore 18.30 con Sassuolo Monza e Torino Verona in contemporanea, mentre l’ultimo posticipo sarà alle ore 20.45 Fiorentina Cagliari, poi saremo già a ridosso delle Coppe europee…

RISULTATI SERIE A: LA FIORENTINA

Per i risultati Serie A scegliamo di mettere in copertina la Fiorentina, perché si tratta della formazione che ha la migliore posizione nella classifica di Serie A tra le sei che devono ancora scendere in campo e in caso di vittoria casalinga contro il Cagliari, missione in teoria nemmeno così difficile contro i sardi che sono il fanalino di coda, i viola di Vincenzo Italiano aggancerebbero niente meno che Napoli e Fiorentina al terzo posto, iniziando a fare un pensiero alla lotta per la prossima Champions League.

Nel turno infrasettimanale c’è stata una parziale frenata per la Fiorentina, che infatti arriva dal pareggio contro il Frosinone, che d’altronde in questo primo scorcio del campionato si sta candidando al ruolo di rivelazione. Per la Fiorentina dunque è stato un buon punto, a parte lo scivolone contro l’Inter a San Siro il giudizio sul campionato dei viola fino a questo momento è positivo, oggi naturalmente l’obiettivo è quello di sfruttare un turno sulla carta molto favorevole per fare un ulteriore passo avanti verso le posizioni più nobili della classifica…

RISULTATI SERIE A, 7^ GIORNATA

ore 18.30

Sassuolo Monza

Torino Verona

ore 20.45

Fiorentina Cagliari

CLASSIFICA

Inter, Milan 18

Napoli, Juventus 14

Atalanta 13

Fiorentina, Lecce 11

Bologna 10

Sassuolo, Frosinone 9

Torino, Roma, Genoa 8

Verona, Lazio 7

Monza 6

Udinese 4

Salernitana, Empoli 3

Cagliari 2











