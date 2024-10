RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL RICORDO NEGATIVO

Parlando dei risultati Serie A ci soffermiamo ora su Torino Como, e sul ritorno di una partita che nel massimo campionato non si gioca da una stagione che era stata infausta per entrambe le squadre. Era il 2002-2003: pensate, all’epoca Cesc Fabregas era nelle giovanili del Barcellona mentre Paolo Vanoli quel campionato lo giocava, con la maglia della Fiorentina. Ad ogni modo, al termine delle 34 giornate (era un torneo a 18 squadre), il Como reduce dal doppio salto dalla Serie C e il Torino avevano chiuso nelle ultime due posizioni della classifica: 24 punti per i lariani, 21 per i granata, entrambe a oltre 10 punti dalla quota salvezza rappresentata dalla Reggina.

Il Como aveva iniziato con Loris Dominissini per poi affidarsi a Eugenio Fascetti; il Torino era passato dopo una sola giornata da Renzo Ulivieri a Giancarlo Camolese, poi Renato Zaccarelli da traghettatore fino al ritorno di Ulivieri e poi ancora per cinque giornate prima che il campionato lo chiudesse Giacomo Ferri, a retrocessione già avvenuta. Il ricordo è ampiamente negativo; a distanza di 21 anni Torino Como si rigioca per i risultati Serie A e il contesto in questo momento sembra essere diverso, non resta allora che scoprire come andranno le cose in una partita che potrebbe rilanciare una delle due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

QUATTRO SQUADRE IN CAMPO!

Con i risultati Serie A ci introduciamo, oggi venerdì 25 ottobre, alla nona giornata: si riparte con due anticipi che saranno Udinese Cagliari alle ore 18:30 e Torino Como alle ore 20:45, dunque possiamo dire che torni il campionato “spezzatino” spalmato tra più giorni come ormai siamo abituati a vedere. Le due partite inaugurano un turno importante e interessante, che arriva dopo gli impegni delle coppe europee; è comunque giusto sottolineare come i risultati Serie A almeno per questa sera non riguardino le squadre che hanno giocato nel corso della settimana, dunque stiamo parlando di uno scenario ancora diverso che ora proveremo ad analizzare.

Sicuramente sotto i riflettori può finire il Cagliari: la squadra di Davide Nicola, che è un ex al Bluenergy Stadium, appare in ripresa e dopo aver frenato la Juventus in trasferta ha mostrato nuovamente il grande carattere del suo allenatore, andando a ribaltare la difficile partita contro il Torino e prendendosi una vittoria molto importante. Cagliari che certamente è stato aiutato da qualche episodio, ma che intanto è uscito dalla zona retrocessione e contro l’Udinese, nei risultati Serie A, proverà a ottenere altri punti sfruttando il periodo di flessione dei friulani, che anche a causa del calendario hanno smarrito un po’ la bussola dopo un grande avvio.

RISULTATI SERIE A: TRA SALVEZZA E TRANQUILLITÀ

I risultati Serie A ci parlano appunto di due squadre che sono in calo: ad un certo punto, anche se eravamo solo all’inizio del campionato, Udinese e Torino erano in lotta per la prima posizione e addirittura i friulani l’avevano ottenuta. Poi, le cose sono cambiate: della squadra granata bisogna anche dire che il fatto di aver perso Duvan Zapata per tutta la stagione può essere una tegola difficilmente assorbibile, Antonio Sanabria ha risposto subito presente ma è arrivata comunque una sconfitta, per quanto riguarda l’Udinese come detto non ha aiutato il fatto di aver dovuto affrontare squadre come Roma (nell’esordio di Ivan Juric), Inter e Milan.

In generale i risultati Serie A per questi due anticipi del venerdì ci presentano lo scenario di una classifica medio-bassa: Udinese e Torino sono ancora nella parte sinistra della graduatoria ma bisognerà vedere per quanto tempo ci resteranno, e in generale sembrano non poter entrare nella corsa alle posizioni europee al netto di quello che il campionato sta attualmente raccontando. Lo vedremo nel corso della serata, i risultati Serie A ci faranno compagnia tra qualche ora e sarà interessante scoprire come andranno le cose sul campo, e ovviamente come cambierà la classifica.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 9^ GIORNATA

Ore 18:30 Udinese Cagliari

Ore 20:45 Torino Como

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina, Atalanta, Lazio, Udinese 13

Torino 11

Roma, Empoli 10

Bologna, Verona, Como, Cagliari 9

Monza, Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4