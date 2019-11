Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi del 14^ turno

Il primo campionato torna protagonista e certo siamo davvero impazienti di scoprire quali risultati per la Serie A otterremo oggi sabato 30 novembre 2019, quando verranno disputati i primi anticipi per la 14^ giornata del turno di andata. Dopo anche impegni gravosi nelle Coppe Uefa, ecco che le big del primo campionato italiano tornano a far parlare di sè: pure però oggi non saranno Juventus, Inter e Napoli ad essere protagoniste, ma certo il grande spettacolo non verrà meno. Da programma infatti vediamo subito che questo sabato dedicato ai risultati della Serie A si aprirà alle ore 15,00 al Rigamonti con la sfida tra Brescia e Atalanta, dove le rondinelle, il fanalino di coda, tenteranno l’impresa contro la Dea, tornata vincitrice pure dall’ultimo match di Champions. Alle ore 18.00 sarà invece la volta della sfida di Serie A tra Genoa e Torino prevista al Marassi e ciliegina sulla torta per gli anticipi del primo campionato sarà l’incontro tra Fiorentina e Lecce, atteso al Franchi alle ore 20,45.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSFICA

Come abbiamo visto prima, controllando i match in programma oggi come anticipi della 14^ giornata di Campionato, non saranno certo tutte le big della classifica le protagoniste, e dunque i risultati della Serie A che raccoglieremo oggi muteranno solo in piccola parte le parti alte della graduatoria. Eccezion fatta naturalmente per la Dea. La squadra di Gasperini infatti rimane ancorata alle prime posizioni e anzi vanta oggi la sesta piazza, a stretto giro con Roma e Cagliari, a cui lanciare l’assalto. Sarà dunque la parte centrale e le retrovie della graduatoria a subire oggi le maggiori novità e certo non vediamo l’ora di vedere come i tre punti messi in palio modificheranno le cose. Di certo questi potrebbero essere ben preziosi per Brescia e Lecce, che rimangono in piena zona rossa: specie le rondinelle, ultime dopo anche il KO rimediato contro la Roma nel turno precedente. Non ci resta che dare la parola al campo per vedere come andrà.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Brescia-Atalanta

Ore 18,00 Genoa-Torino

Ore 20,45 Fiorentina-Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 35

Inter 34

Lazio 27

Cagliari, Roma 25

Atalanta 22

Napoli 20

Parma, Verona 18

Fiorentina 16

Torino, Milan, Udinese 14

Sassuolo, Bologna 13

Sampdoria 12

Lecce 11

Genoa 10

Spal 9

Brescia 7



