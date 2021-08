Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (1^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI CHIUDE LA 1^ GIORNATA

Solo oggi, lunedi 23 agosto 2021 si completerà il quadro dei risultati della Serie A per la prima giornata del nuovo campionato. Dopo dunque e prime scintille e le belle emozioni occorse sabato e domenica, ecco che sarà solo questa sera che arriveremo a giusta conclusione del primo turno, con le ultime due sfide.

Pure ricordiamo che per gli appassionati del primo campionato di calcio italiano questo sarà appena un assaggio: confermato per il prossimo fine settimana la seconda giornata di Serie A, subito dopo il campionato dovrà già fermarsi nuovamente per dare spazio alla prima finestra per le nazionali, dove pure l’Italia, fresca vincitrice del campionato Europeo, tornerà in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ma sarà solo un piccolo stop: nel frattempo godiamoci questo lunedì tutto dedicato ai risultati della Serie A.

RISULTATI SERIE A: LE SFIDE IN PROGRAMMA OGGI

Trattandosi appena dei posticipi della 1^ giornata, non ci sorprende che il programma relativo a questo lunedi sera sia davvero scarno: saranno appena due gli incontri previsti oggi. Calendario alla mano, ecco che per i risultati della Serie A, oggi per il primo turno alle ore 18.30 si accenderà ala Sardegna Arena la sfida tra Cagliari e Spezia, bell’incontro che vedrà in capo due squadre a caccia di riscatto. Dopo un finale di stagione al cardiopalma per la lotta salvezza e una estate difficile tra covid e mercato, sia i rossoblu che i bianconeri sono impazienti di mettersi tutto alle spalle. Ultimo incontro per questo lunedì dei risultati della Serie A la partita alle ore 20.45 al Marassi tra Sampdoria e Milan. Stefano Pioli, protagonista con il Diavolo di buon mercato ricco di colpi di scena, è impaziente di tornare in campo e subito interpretare un ruolo da big nella stagione che verrà: contro però i liguri di D’Aversa, che puntano subito al colpaccio al debutto stagionale. Sarà un lunedì davvero intenso dunque: certo da non perdersi.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.30 Cagliari-Spezia

Ore 20.45 Sampdoria-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Napoli, Roma,Bologna 3

Udinese, Juventus 1

Torino, Verona, Empoli, Genoa, Fiorentina, Salernitana, Venezia 0



