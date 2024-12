RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IN DUE PER LO SCUDETTO!

Per i risultati Serie A termina solo oggi, lunedì 23 dicembre, la 17^ giornata: siamo ormai in prossimità del Natale e si gioca ancora nel massimo campionato di calcio, sono due le partite che concludono la terzultima giornata di andata e si tratta di Fiorentina Udinese, che prende il via alle ore 18:30, e Inter Como che invece si gioca alle ore 20:45. Due gare che sono slittate questa sera a causa dell’impegno di Coppa Italia tra nerazzurri e friulani; due gare che vedono in campo Inter e Fiorentina impegnate nella corsa allo scudetto, verosimilmente il discorso riguarda maggiormente la Beneamata ma in questo momento non si possono tagliare fuori nemmeno i viola.

La Fiorentina infatti deve recuperare proprio la partita contro l’Inter, che era stata sospesa a causa del malore di Edoardo Bove; qualora dovesse vincere, Raffaele Palladino si troverebbe con gli stessi punti di Simone Inzaghi e allora è chiaro che anche una Fiorentina che sta andando oltre le più rosee previsioni dovrebbe essere considerata in lotta per il tricolore. Staremo a vedere, certamente i risultati Serie A di oggi propongono due gare che per le squadre sopra citate sono abbordabili, entrambe giocano in casa contro avversarie dalla classifica ben diversa e c’è ampio spazio per sognare.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE SPERANZE DI SALVEZZA

Ci avviciniamo dunque al lunedì sera dedicato ai risultati Serie A, abbiamo giustamente parlato di Inter e Fiorentina ma non bisogna dimenticare che in campo abbiamo anche Udinese e Como: i lariani in particolar modo hanno centrato un grande colpo salvezza nell’ultima giornata, hanno battuto la Roma con due gol in pieno recupero – partita nella quale Alessandro Gabrielloni è diventato uno dei pochissimi giocatori ad aver segnato almeno un gol tra Serie A e Serie D – e dunque sperano, che il gioco del Como fosse interessante e propositivo lo avevamo già visto ma sta venendo accompagnato anche dai risultati, e quindi la salvezza è ampiamente possibile.

Ha un’altra classifica l’Udinese, che tra alti e bassi si sta tenendo lontana dai guai: anche in questo caso bisogna dare tanti meriti a Kosta Runjaic, che con una rosa raffazzonata e qualche infortunio di troppo ha già fatto 20 punti timbrando anche risultati importanti, adesso per i friulani arriva il momento di stringere i denti e provare a riscattare la sconfitta interna contro il Napoli, che comunque era da mettere in conto. Tra poche ore si giocherà per i risultati Serie A, e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno queste partite.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 17^ GIORNATA

Ore 18:30 Fiorentina Udinese

Ore 20:45 Inter Como