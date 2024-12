DIRETTA FIORENTINA INTER: IN PALIO UNA PARTE DI SCUDETTO!

La diretta Fiorentina Inter, in programma alle ore 18:00 di domenica 1 dicembre, rappresenta un grande spettacolo nella 14^ giornata di Serie A 2024-2025: si affrontano due squadre che hanno gli stessi punti in classifica, 28, e che dunque tengono vivo il sogno scudetto che per i nerazzurri sarebbe il secondo consecutivo, per i viola invece un vero e proprio appuntamento con la storia e un traguardo del tutto inaspettato. L’Inter sta facendo bene ma, pur senza che passi per una critica, anche quello che ci aspettava; anzi ha lasciato sul campo qualche punto sanguinoso, su tutti il pareggio contro la Juventus dopo essere stata 4-2 e con le chance per chiuderla.

La Fiorentina invece è la grande rivelazione del campionato: certamente che lottasse per l’Europa era atteso, che si giocasse addirittura il campionato no e soprattutto la squadra di Raffaele Palladino, dopo un inizio non troppo brillante, ha infilato sette vittorie consecutive che l’hanno realmente lanciata, ora però arriva un serissimo esame di maturità per testare davvero se ci siano tutti i presupposti per sognare, detto che comunque la diretta Fiorentina Inter non sarà decisiva in alcun caso. Per il momento noi aspettiamo che si giochi, ma nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

FIORENTINA INTER DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Fiorentina Inter dovrete innanzitutto rivolgervi alla televisione satellitare, perché gli abbonati potranno seguire questa partita su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) ma anche Sky Sport 4K, laddove disponibile, e Sky Sport 251, con l’opzione della diretta streaming video disponibile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa, e sempre in abbonamento, come sempre si potrà utilizzare la piattaforma DAZN, su dispositivi come PC, tablet e smartphone o altri device compatibili, come una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Analizzando le scelte per la diretta Fiorentina Inter scopriamo che Palladino dovrebbe puntare sull’albero di Natale: Beltran e Colpani si affiancano sulla trequarti e vanno a supportare Kean, dunque l’idea è quella di infoltire il centrocampo facendo densità ma anche possesso, infatti in mediana operano Adli, Cataldi e Edoardo Bove contemporaneamente ma attenzione anche alla spinta sulle fasce, soprattutto da parte dell’ex Gosens a sinistra. A destra avremo Dodò, in mezzo alla difesa invece la coppia ormai collaudata con il giovane Comuzzo e Luca Ranieri, in porta naturalmente andrà De Gea.

Per quanto riguarda Simone Inzaghi, la diretta Fiorentina Inter sarà affrontata con il consueto 3-5-2: De Vrij è pronto qualora Acerbi non sia in condizione, Bisseck è favorito su Pavard in una difesa completata dal portiere Sommer e Alessandro Bastoni, poi ecco un centrocampo nel quale torna titolare Mkhitaryan che si piazza al fianco del playmaker Calhanoglu, con Barella ovviamente sull’altro versante e due esterni che dovrebbero essere Dimarco, e qui i dubbi non sussistono, e Dumfries che parte in vantaggio su Darmian. In avanti si ricompone la coppia titolare: Marcus Thuram si riprende il posto dopo la Champions League e affianca Lautaro Martinez.

FIORENTINA INTER: PREVISIONI E QUOTE

Le quote emesse dall’agenzia Snai, e che possiamo leggere nell’analisi della diretta Fiorentina Inter, ci dicono dei nerazzurri favoriti, grazie ad un valore pari a 2,00 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria, laddove il segno 1 che identifica il successo della Fiorentina vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte l’importo investito sulla partita.