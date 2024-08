RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ECCO I DUE POSTICIPI

I risultati Serie A ci faranno compagnia anche oggi, lunedì 19 agosto 2024, perché il programma della prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2024-2025 terminerà appunto nelle prossime ore con un paio di posticipi. Le emozioni non sono mancate fin da sabato, con quattro partite terminate tutte in pareggio ma con emozioni e colpi di scena anche ben oltre il 90’ minuto di gioco, poi abbiamo avuto altri quattro incontri anche ieri e oggi è giunto il momento di chiudere il programma e mandare in archivio la prima classifica di Serie A completa della nuova stagione.

Il lunedì sera in compagnia dei risultati Serie A si aprirà alle ore 18.30 con Lecce Atalanta, trasferta pugliese per la Dea di Gian Piero Gasperini reduce dalla sconfitta in Supercoppa Europea contro il Real Madrid al termine di una partita che ha comunque confermato come i nerazzurri bergamaschi siano capaci di giocarsela contro chiunque. Infine, alle ore 20.45 ecco Juventus Como, un incrocio particolare fra il blasone della Vecchia Signora e i lariani che invece mancavano dalla massima serie ormai da oltre 20 anni e vi fanno ritorno con una trasferta di enorme prestigio.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FOCUS SULLA JUVENTUS

Sicuramente è la Juventus a catalizzare il massimo interesse in vista del lunedì sera con i risultati Serie A. I bianconeri hanno deciso per una netta inversione di rotta rispetto al recente passato: senza entrare nel dibattito tra “giochisti” e “risultatisti” (per usare due termini che oggi vanno per la maggiore in ambito calcistico), è chiaro che la filosofia di Thiago Motta sia ben diversa rispetto a quella di Massimiliano Allegri e ciò aumenta la curiosità verso l’esordio ufficiale nella nuova stagione, anche se sulla carta il Como non dovrebbe essere un ostacolo troppo difficile.

Di certo all’Allianz Stadium ci saranno molte novità da tenere d’occhio, a cominciare dal modulo tattico e pure alcuni degli interpreti. Le amichevoli estive hanno dimostrato che i lavori sono ancora in corso e obiettivamente non avrebbe potuto essere altrimenti, adesso però è il momento di iniziare a cogliere i risultati, che sono ovunque fondamentali e alla Juventus forse anche più che altrove. Insomma, sarà ancora un lunedì di agosto, ma gli spunti non mancheranno per i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

Ore 18.30 Lecce Atalanta

Ore 20.45 Juventus Como

