Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: posticipi al via! (6^ giornata, 28 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA!

Finalmente possiamo dare il via a Frosinone Fiorentina e Monza Bologna, le prime due partite per questi risultati di Serie A legati ai posticipi della sesta giornata. Al Benito Stirpe si affrontano due squadre che stanno facendo bene: come già detto la Fiorentina ha 10 punti in classifica, è caduta solo a San Siro contro l’Inter e ha vinto tre partite, esprimendo un buon gioco e lasciando intendere che la stagione scorsa possa essere ripetuta e magari anche migliorata, pur se chiaramente il riferimento è sulle finali di Coppa Italia e Conference League che sarà difficile raggiungere un’altra volta.

Sorprende il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che dopo il ko contro il Napoli non ha più perso: battute Atalanta e Sassuolo, pareggi contro Udinese e Salernitana, sono arrivati punti preziosi in sfide dirette per la salvezza e i ciociari hanno già parecchi punti più di quanti gli addetti ai lavori ne davano dopo cinque giornate. Ora vedremo se arriverà una bella conferma contro una squadra di livello superiore; noi adesso ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti sui campi che sono coinvolti nei posticipi della sesta giornata, per i risultati di Serie A si comincia davvero a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

PER IL RISCATTO

Inevitabilmente l’attenzione sulla Roma per questi risultati di Serie A è importante: i giallorossi hanno aperto il loro campionato con 5 punti in altrettante partite, hanno vinto una sola volta sia pure in maniera clamorosa (7-0 all’Empoli) e hanno poi ottenuto due pareggi contro Salernitana (all’Olimpico) e Torino, non certo squadre al livello della Roma, perdendo contro Verona e Milan (in casa contro i rossoneri). Una Roma che deve ancora trovare la quadratura del cerchio: confortata dal rendimento di Romelu Lukaku, ma che ha ancora troppi punti di domanda aperti. La rimonta è chiaramente possibile, e forse non è il caso di preoccuparsi.

Noi possiamo ricordare che il peggior piazzamento nella storia della Serie A a girone unico è un diciannovesimo posto, proprio in un torneo a 20 squadre. Tre diversi allenatori: Adolfo Baloncieri, poi Pietro Serantoni, infine Guido Masetti nelle ultime cinque giornate. I punti erano stati 28, che sarebbero 38 con il sistema odierno: penultimo posto davanti al Genoa, e unica retrocessione nella storia. Era la Roma dei due svedesi Knut Nordahl, fratello di Gunnar, e Stig Sundqvist miglior marcatore con 9 reti; il capitano era Armando Tre Re e in campo c’era anche Tommaso Maestrelli, che sarebbe poi diventato celebre sull’altra sponda del Tevere vincendo, da allenatore, lo scudetto con la Lazio. (agg. di Claudio Franceschini)

I TRE POSTICIPI!

Abbiamo tre posticipi che giovedì 28 settembre si giocano per i risultati di Serie A: fanno ovviamente parte della sesta giornata e la concludono questa sera. Frosinone Fiorentina e Monza Bologna si giocano alle ore 18:30, mentre alle ore 20:45 sarà il turno di Genoa Roma: tre partite che cambieranno ancora una volta la classifica di un campionato per il quale è troppo presto fare bilanci, ma che certamente ci sta già dando delle indicazioni importanti che vale la pena approfondire, aspettando che le partite del giovedì prendano finalmente il via.

Sicuramente sotto l’occhio dei riflettori ci finisce la Roma: i giallorossi hanno raccolto appena 5 punti in altrettante partite, al netto del 7-0 all’Empoli hanno sempre faticato e si trovavano, entrando in questa giornata, a 10 lunghezze dal primo posto in classifica, ma anche a 5 dalla zona Champions League. José Mourinho ha bisogno di risalire immediatamente la corrente, ma così deve fare anche un Monza che chiaramente punta a obiettivi diversi, ma per quello che aveva mostrato lo scorso anno sta facendo leggermente peggio. Ora dunque vedremo cosa succederà sui campi in questi attesi risultati di Serie A del giovedì.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere i risultati di Serie A per questi posticipi della sesta giornata. Roma principale osservata di un turno che la potrebbe rilanciare come anche affondare, il Genoa è certamente un avversario tosto anche perché ferito dalla sconfitta di Lecce, e a caccia di punti per la salvezza che deve andare a prendere un po’ ovunque, senza guardare alla rivale di turno. Sta facendo tutto sommato bene il Bologna, che dopo aver perso alla prima giornata ha mantenuto l’imbattibilità e ora si vuole avvicinare ancor più alle zone di metà classifica; davvero brillante il Frosinone, che in questo momento potrebbe ancora sognare l’Europa.

Anche la Fiorentina, che stasera sarà proprio al Benito Stirpe, è in palla: dopo aver battuto l’Atalanta i viola sono riusciti a vincere a Udine, ed entrando nella sesta giornata erano agganciati al quarto posto in compagnia della Juventus, di conseguenza potendo sognare un grande ritorno in Champions League. Come già detto non possiamo fare valutazioni che siano realmente definitive perché siamo ancora a fine settembre, ma intanto le partite di oggi per i risultati di Serie A muoveranno ancora la classifica e allora staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 6^ GIORNATA

Ore 18:30 Frosinone Fiorentina

Ore 18:30 Monza Bologna

Ore 20:45 Genoa Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Milan 15

Juventus 13

Atalanta 12

Napoli, Lecce 11

Fiorentina 10

Sassuolo 9

Frosinone, Torino 8

Lazio, Verona 7

Bologna 6

Roma, Monza 5

Genoa 4

Salernitana, Udinese 3

Empoli 3

Cagliari 2











