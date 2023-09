Video/ Lazio Monza (risultato 1-1) gol e highlights: per Sarri ancora problemi (Serie A, 23 settembre 2023)

VIDEO LAZIO MONZA

La Lazio non riesce a uscire dalla crisi in campionato, pareggiando contro un Monza bello da vedere e organizzato. La prima reale occasione da gol è stata per il Monza: Colpani ha trovato lo spazio per Colombo in area di rigore, ma la conclusione del centravanti brianzolo è stata alta nonostante una posizione invitante. Successivamente, Zaccagni ha mostrato un’accelerazione sulla sinistra ed è stato abbattuto in area da Ciurria, concedendo un calcio di rigore che Immobile ha trasformato al 13′, spiazzando Di Gregorio e portando la Lazio in vantaggio. Il Monza ha cercato subito di reagire, con una bella combinazione tra Colpani e Ciurria al 18′, che ha portato Gagliardini a ricevere il pallone in area, ma ha sbagliato la conclusione, poi segnata in posizione di fuorigioco da Mota Carvalho. Al 20′, un potente tiro di Colombo non ha centrato il bersaglio, mentre al 23′, Ciurria ha effettuato un grande stacco di testa su cross di Kyryakoupulos, ma il pallone è passato di poco a lato. Il Monza ha ottenuto il pareggio al 36‘, con una bella azione che ha visto Pessina aprire sulla destra per Ciurria, il quale ha superato Hysaj e ha messo nel mezzo in area per Gagliardini, che ha segnato l’1-1. Sono stati ammoniti Izzo e Mota Carvalho per falli su Zaccagni e Isaksen. Si è andati all’intervallo con il punteggio in parità allo stadio Olimpico.

Nel secondo tempo, la Lazio ha iniziato subito in attacco con uno scatto di Zaccagni al 4′, ma la sua conclusione è stata fuori bersaglio. Il Monza ha risposto con Ciurria, che ha sfondato nuovamente sulla destra e ha servito Gagliardini, il quale però ha mancato la porta. Al 9′, la Lazio ha avuto un’occasione con Luis Alberto, ma il suo tiro è stato respinto. Al 10′, il tecnico Sarri ha effettuato un triplo cambio, richiamando Isaksen, Guendouzi e Hysaj, inserendo Felipe Anderson, Vecino e Luca Pellegrini. La Lazio ha continuato a premere, con Immobile che ha colpito un palo clamoroso al 12′, dopo un errore di Carboni. La partita è stata molto vivace, con entrambe le squadre che hanno cercato il gol. Il Monza ha avuto alcune buone occasioni, ma il portiere Provedel ha fatto degli interventi importanti. Il finale di partita è stato caratterizzato da molte azioni, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare il gol della vittoria.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Maurizio Sarri servirà del tempo per comprendere i problemi della Lazio: “Tra il nostro 1-0 e il loro pareggio siamo stati passivi, poi nel secondo tempo la partita si è aperta e abbiamo avuto le nostre occasioni. Siamo in un momento in cui non ci vengono bene tante cose ma non è facile uscire da questi momenti in modo rapido. Dobbiamo fare di più. La cosa che ci preme di più ora è quella di fare un risultato, in qualsiasi modo perché ci darebbe entusiasmo. Dobbiamo ritrovare la nostra pericolosità perché creiamo poco. Nella fase difensiva stiamo migliorando ma siamo lontani dallo scorso anno. Ogni squadra ha certe caratteristiche, incaponirsi solo sulla bellezza sarebbe un suicidio. Cerco maggiore ordine rispetto a quello che vedo ora. Bisogna rispettare le qualità della squadre e non sempre si può fare un calcio spumeggiante“.

Raffaele Palladino può godersi un Monza sia efficace sia bello da vedere: “Siamo soddisfatti, siamo usciti stremati e i ragazzi hanno dato tutto. Ci voleva una prestazione così perché i ragazzi se lo meritavano. In settimana li avevo visti carichi e avevan voglia di mostrare di potersela giocare con le grandi, dopo che con Inter e Atalanta avevamo lasciato a desiderare. E’ un punto che ci dà slancio per il futuro. Siamo una grande famiglia e vogliamo continuare a fare bene. Sono contento che i miei giocatori la pensano cosi. Non deve mai mancare l’umiltà e nemmeno la consapevolezza nelle nostre qualità. Abbiamo fatto una prestazione di grande spessore, abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo messo in difficoltà una grande squadra. Ci è mancato un pizzico di convinzione in più per vincerla ma questo verrà con il lavoro“.

VIDEO LAZIO MONZA 1-1

