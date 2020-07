RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: cosa era successo all’andata? Live score

In attesa di dare la parola al campo per questa serata tutta dedicata ai risultati della Serie A, certo vale la pena fare un passo indietro e ricordare che cosa, per gli incroci che oggi saranno protagonisti, avevamo ottenuto solo nel turno di andata. Tocca dunque andare con la memoria agli ultimi giorni del mese di ottobre, quando andarono in scena le sfide della decima giornata di andata. Allora ben ricordiamo per l’incrocio tra Atalanta e Napoli, il pareggio che venne recuperato al San Paolo, quando fu ancora Carlo Ancelotti ad aprire le porte alla Dea. Allora alle reti di Maksimovic e Milik, risposto nel primo e secondo tempo le marcature dei bergamaschi Freuler e Ilicic. Per l’incrocio tra Roma e Udinese, ecco che la sfida di andata è dolce ricordo per Fonseca: nella decima giornata infatti i giallorossi si imposero in terra friulana con un ottimo 4-0. Alla Dacia Arena andarono a segno Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov, questo su rigore. (agg Michela Colombo)

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI DI OGGI

Si concluderà solo oggi, giovedì 2 luglio questa intensa 29^ giornata del primo campionato italiano e certo siamo impazienti di scoprire gli ultimi risultati della Serie A di questo turno, prima che pure si ritorni in campo, già questo sabato per una nuova giornata, tutta da vivere. Come abbiamo visto, in questa seconda parte della stagione della Serie A davvero non vi è spazio per tirare il fiato, anche se certo servirebbe a molti club e giocatori: e anche questa sera non potremo rilassarci, perchè pure sono stati messi in programma due posticipi di gran lusso. Vediamo subito quali sono. In questo 2 luglio, dedicati ai risultati della Serie A infatti si scenderà già in campo alle ore 19.30 a Bergamo, per una delle sfide più attese della stagione, tra l’Atalanta e il Napoli di Gattuso, fresco della vittoria della Coppa Italia. Secondo e ultimo banco di prova oggi sarà alle ore 21.45, quando all’Olimpico della capitale avrà inizio invece la sfida tra Roma e Udinese.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Oggi i riflettori dunque per i risultati della Serie A si accenderanno appena su due posticipi della 29^ giornata di campionato, ma pure questi si annunciano come le sfide più attese dell’intero turno. Certo siamo impazienti di vedere nello scenario dello Gewiss Stadium, due delle formazioni che più hanno divertito finora in questa stagione della Serie A, per risultati ma soprattutto per il gran gioco e l’entusiasmo suscitato nelle piazze, e dunque Atalanta e Napoli. Gian Piero Gasperini, idolo della Dea che ha portato i nerazzurri ai più alti traguardi della sua storia, affronterà Rino Gattuso, allenatore di spaccata personalità, che in pochi mesi dal suo arrivo ha portato una nuova Coppa nella bacheca azzurra: sarà dunque sfida da cui si si aspettano i fuochi d’artificio. Si annuncia invece meno spettacolare ma certo arcigna l’ultima sfida della sera, prevista all’Olimpico: l’Udinese di Gotti rischia infatti la retrocessione, ed è pronta a dar battaglia con una Roma che invece, dopo il KO con il Milan che ha costato la Champions League, deve assolutamente riaffermarsi tra le big, con pure tutte le cattive notizie che ci arrivano dalla società di Trigoria.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.30 Atalanta-Napoli

Ore 21.45 Roma-Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 72

Lazio 68

Inter 64

Atalanta* 57

Roma* 48

Napoli* 45

Milan 43

Verona 42

Cagliari, Parma 39

Bologna 38

Sassuolo 37

Fiorentina, Torino 31

Sampdoria 29

Udinese* 28

Genoa 26

Lecce 25

Spal 19

Brescia 18

* una partita in meno



