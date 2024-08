RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ECCO LE PARTITE DELLA DOMENICA

Ormai abbiamo rotto il ghiaccio con i risultati Serie A, quindi oggi domenica 18 agosto 2024 ci apprestiamo a vivere altre quattro partite che saranno naturalmente valide per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2024-2025, che attende quindi il debutto di altre otto formazioni, in attesa degli ultimi due posticipi del lunedì, compresa la partita dell’Atalanta che ha aperto la sua stagione ufficiale con il prestigioso appuntamento della Supercoppa Europea e per questo motivo dovrà attendere ancora.

Adesso dunque dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione su chi sarà protagonista già questa sera per i risultati Serie A, con quattro partite che andranno a rendere più completa la classifica di Serie A “nata” con i quattro incontri di ieri. Gli orari sono naturalmente quelli estivi e allora si comincerà alle ore 18.30 con Bologna Udinese e Verona Napoli, mentre alle ore 20.45 sarà la volta delle due romane, perché in programma avremo Cagliari Roma e Lazio Venezia.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE DESTINI INCROCIATI

Vogliamo adesso mettere in copertina due delle squadre che andranno in campo già nel tardo pomeriggio di oggi per i risultati Serie A, cioè Bologna e Napoli, che stavolta giocano in contemporanea e domenica prossima si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona nella seconda giornata di campionato. Un anno fa di questi tempi il Napoli era l’attesissima squadra campione d’Italia in carica e il Bologna una buona outsider che sulla carta poteva ambire a chiudere nella prima metà della classifica.

Il campionato si è chiuso con una delle due qualificata in Champions League e l’altra decima: poteva essere tutto normale, se non fosse che le Coppe toccheranno al Bologna, che non aveva mai più giocato in Coppa dei Campioni/Champions League dopo l’ultimo scudetto del 1964, mentre il decimo posto finale del Napoli è stato un dei flop più clamorosi di sempre per una squadra campione in carica, fuori da tutta l’Europa e costretta già a giocare nei preliminari di Coppa Italia, per sancire il debutto ufficiale del nuovo allenatore Antonio Conte una settimana prima del previsto.

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

ore 18.30

Bologna Udinese

Verona Napoli

ore 20.45

Cagliari Roma

Lazio Venezia