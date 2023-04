RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: inizia Lecce Sampdoria!

RISULTATI SERIE A: INIZIA LECCE SAMPDORIA!

Finalmente con Lecce Sampdoria possiamo dare il via alla domenica che ci consegnerà i risultati di Serie A. La 30^ giornata inizia al Via del Mare con una squadra blucerchiata ormai condannata alla retrocessione: l’ultima volta in cui la Sampdoria era scesa di categoria era il 2011, ed era stato qualcosa di incredibile perché nella stagione precedente Luigi Delneri aveva portato i blucerchiati di Antonio Cassano e Giampaolo Pazzini al preliminare di Champions League, poi perso contro il Werder Brema, e si ricorda quella vittoria in rimonta in casa della Roma che ai giallorossi era costata lo scudetto, in favore dell’Inter.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: il Monza sbanca San Siro! Live score

Corsi e ricorsi storici: di quella squadra nerazzurra faceva parte Dejan Stankovic, che quest’anno è stato chiamato a prendere il posto di Marco Giampaolo ma non ha mai trovato il ritmo giusto: squassata da problemi finanziari che potrebbero portare al fallimento, senza più certezze e costretta a vendere i pezzi pregiati, la Sampdoria naviga rapidamente verso la Serie B. Avrà ancora un guizzo di orgoglio? Scopriamolo insieme: è giunto il momento di metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo, al Via del Mare con Lecce Sampdoria inizia la domenica dei risultati di Serie A! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: si gioca allo Zini! Live score

RISULTATI SERIE A: OGGI SOLO QUATTRO PARTITE!

Siamo pronti a vivere un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Serie A: per la precisione la 30^ giornata, che come sappiamo è già stata inaugurata venerdì ed è poi proseguita ieri. Oggi, domenica 16 aprile, avremo soltanto tre partite, una per ciascuna fascia oraria: si parte alle ore 12:30 con Lecce Sampdoria, poi alle ore 15:00 avremo Torino Salernitana e quindi alle ore 18:00 ci sposteremo su Sassuolo Juventus, per concludere alle ore 20:45 con Roma Udinese e dunque le due big a caccia di un posto nella prossima Champions League.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Lazio sempre più seconda!

Per il resto, quadro delicato anche per quanto riguarda la salvezza: il Lecce è tornato a faticare parecchio entrando in un periodo di crisi, la Salernitana non si può ancora dire del tutto al sicuro, la Sampdoria appare francamente con un piede e mezzo in Serie B e questo esula dalle difficoltà economiche che potrebbero addirittura portare i blucerchiati a ripartire dalla quarta serie. Intanto staremo a vedere quello che succederà oggi sui vari campi in questa domenica dedicata ai risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno al via delle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie A. Tornano a giocare Juventus e Roma: per i bianconeri bisogna sempre ricordare che fra tre giorni potrebbero avere 15 giorni in più visto che il ricorso sul caso plusvalenze potrebbe avere esito positivo, ma intanto è partito il secondo filone dell’inchiesta (quello sugli stipendi) e dunque la situazione della squadra di Massimiliano Allegri potrebbe essere anche peggiore. Intanto la Juventus cerca di ripartire dopo la deludente sconfitta di Roma.

A proposito, la stessa Roma come i bianconeri è stata impegnata nell’andata dei quarti di Europa League e, sfruttando le difficoltà delle due milanesi in campionato, ha saputo fare un deciso passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo che sia i Friedkin che José Mourinho hanno fissato come importante nel processo di crescita della squadra. Per quanto riguarda Torino e Udinese, la loro situazione è del tutto tranquilla: granata e friulani giocheranno queste ultime giornate, nei risultati di Serie A, con il mero obiettivo di migliorare la loro posizione di classifica.

RISULTATI SERIE A: 30^ GIORNATA

IN CORSO Lecce Sampdoria 1-0 (31′ Ceesay)

Ore 15:00 Torino Salernitana

Ore 18:00 Sassuolo Juventus

Ore 20:45 Roma Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Lazio 61

Roma, Milan 53

Inter 51

Atalanta 48

Juventus (-15) 44

Bologna 44

Fiorentina 41

Udinese 39

Torino, Monza 38

Sassuolo 37

Empoli 32

Salernitana 29

Lecce 27

Spezia 26

Verona 23

Cremonese 19

Sampdoria 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA