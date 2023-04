Video/ Sampdoria Cremonese (2-3) gol e highlights: Sernicola da urlo, Stankovic in B?

VIDEO SAMPDORIA-CREMONESE (2-3), VIDEO GOL E HIGHLIGHTS: SERNICOLA CONDANNA LA SAMP

La Cremonese smaltisce la delusione per il KO in Coppa Italia di mercoledì scorso battendo la Sampdoria 2-3 all’ultimo secondo nello scontro diretto che probabilmente condanna in maniera definitiva i blucerchiati alla retrocessione in Serie B. Solo la matematica regala ancora qualche flebile speranza alle due squadre che si trovano in fondo alla classifica, perché nonostante questa vittoria i grigiorossi restano comunque a -10 dalla zona salvezza ed è piuttosto improbabile che racimolino nelle ultime 10 giornate di campionato i punti che non sono riusciti a raccogliere nelle precedenti 28. Si conferma sempre più un’annata maledetta per gli uomini di Stanković che avevano aperto le danze al Ferraris con il colpo di testa vincente di Léris su assist di Augello.

Gli ospiti si rimettono in carreggiata grazie a Ghiglione che a una decina di minuti dall’intervallo pareggia i conti, inutile il salvataggio disperato di Winks – con Tsdajout che ribadisce in rete – perché il pallone era già entrato. Nella ripresa entra Lammers che riporta avanti i suoi, Ballardini pesca dalla panchina Afena-Gyan e Sernicola che propizieranno il 3 a 2, visto che nel frattempo Lochoshvili era riuscito a riacciuffare nuovamente gli avversari trasformando in oro la giocata di Dessers: l’ex-Roma colpisce il palo, il pallone finisce sui piedi del numero 17 che si inventa dal nulla un sinistro micidiale per il povero Ravaglia. Emblematiche le immagini di Nuytinck che dopo il triplice fischio si mette le mani nei capelli (che non ha), ormai la situazione è sempre più disperata per la Samp che nemmeno a livello societario non può dormire sonni tranquilli: non si vedono acquirenti all’orizzonte e lo spettro del fallimento è sempre più ingombrante.

VIDEO SAMPDORIA CREMONESE 2-3, I PROTAGONISTI

L’uomo del giorno si chiama Leonardo Sernicola, è stato lui a regalare i tre punti alla Cremonese che spera ancora in un miracolo da qui alle prossime 9 giornate: “Venivamo da un periodo molto difficile per noi, questo gol è qualcosa di assurdo, lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza. Speriamo che questa vittoria ne porti altre nel proseguio. La Samp era una grandissima squadra e siamo contenti di averla superata, lotteremo fino all’ultimo per la salvezza anche se siamo parecchio attardati. Ci tengo a ringraziare i nostri tifosi che ci seguono sia in casa che in trasferta”. Dejan Stanković è il ritratto della frustrazione: “Sono davvero deluso e dispiaciuto soprattutto per i tifosi e i ragazzi che hanno dato al 100%, non avrei mai immaginato che sarebbe finita così considerando quanto fatto nell’arco dei novanta minuti.

Abbiamo preso il gol dell’1-1 nel nostro momento migliore, avevamo sfiorato più volte il raddoppio, purtroppo quest’anno va così. Nella ripresa abbiamo reagito tornando anche in vantaggio, poi però non siamo stati bravi a gestire il risultato. Vi dico solo che due giocatori sono scesi in campo con la febbre, per l’impegno profuso non meritavano assolutamente una punizione così severa e questo campionato non rende assolutamente giustizia alle nostre prestazioni”. Davide Ballardini è consapevole che la salvezza resta un miraggio ma non vuole mollare finché l’aritmetica terrà in corsa i grigiorossi: “Si tratta della prima vittoria in trasferta e ne siamo davvero orgogliosi, peccato non essere riusciti a neutralizzare Augello sebbene in settimana abbia cercato di convincere i ragazzi che sarebbe stato fondamentale arginarlo per impedirgli di creare danni nella nostra trequarti. Stiamo attraversando un buon momento a livello fisico, come dimostra la nostra prestazione nell’ultima mezz’ora”.

VIDEO SAMPDORIA CREMONESE 2-3, IL TABELLINO

SAMPDORIA-CREMONESE 2-3 (1-1)

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli (76’ Oikonomou), Nuytincj, Amione; Léris, Rincón, Winks, Augello (88’ Jesé); Cuisance (46’ Lammers) , Djuričić (89’ Murru); Gabbiadini. All. Dejan Stanković.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari (68’ Sernicola), Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione (68’ Valeri), Meité, Castagnetti, Quagliata (73’ Pickel); Buonaiuto; Tsadjout (67’ Ciofani, 81’ Afena-Gyan), Dessers. All. Davide Ballardini.

ARBITRO: Daniele Doveri (Sez. di Roma 1).

AMMONITI: 37’ Bianchetti (C), 89’ Léris (S), 90’+5’ Sernicola (C), 90’+7’ Oikonomou (S), 90’+7’ Afena-Gyan (C).

RECUPERO: 2’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 15’ Léris (S), 35’ Ghiglione (C), 66’ Lammers (S), 85’ Lochoshvili (C), 90’+5’ Sernicola (C).

