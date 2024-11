RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE RITORNI IMPORTANTI!

I risultati Serie A ci faranno ancora compagnia domenica 24 novembre, giorno in cui prosegue il programma della 13^ giornata: sono cinque le partite cui assisteremo oggi, come sempre l’inizio è sancito dal lunch match e allora alle ore 12:30 ecco una Genoa Cagliari delicatissima per la zona salvezza in classifica, quindi alle ore 15:00 il doppio appuntamento riguarda Como Fiorentina e Torino Monza mentre alle ore 18:00 si gioca, dopo la Milan Juventus di ieri, il secondo big match di questa 13^ giornata che è senza ombra di dubbio Napoli Roma. Chiusura alle ore 20:45, anche qui senza variazioni nelle fasce orarie: allo stadio Olimpico sarà di scena Lazio Bologna.

Nella domenica del massimo campionato possiamo dire che i risultati Serie A ci regalino due importanti ritorni: il primo è senza ombra di dubbio quello di Claudio Ranieri alla Roma, si è parlato a lungo della scelta della società e di come il testaccino potrà influire su una squadra in difficoltà. Il secondo ritorno è inatteso: martedì il Genoa ha esonerato Alberto Gilardino senza che ci fosse il minimo sentore della cosa, e in panchina ha puntato su Patrick Vieira che possiamo sicuramente definire una scommessa. Sarà interessante scoprire cosa ci diranno i campi, dunque occhi soprattutto su Maradona e Marassi…

RISULTATI SERIE A: ECCO RANIERI

Stiamo per arrivare a vivere la domenica dedicata ai risultati Serie A, possiamo senza dubbio iniziare il nostro discorso dal terzo avvento di Claudio Ranieri come allenatore della Roma. La società, dopo aver esonerato Ivan Juric, aveva certamente varie opzioni: resta da capire se effettivamente ci siano stati contatti concreti con Roberto Mancini, sicuramente ispiravano i nomi di Edin Terzic e Frank Lampard che però in questo momento non sarebbero stati forse ideali per rilanciare la Roma, a quel punto i Friedkin hanno deciso per la soluzione che potrebbe apparire la più ovvia, per tante ragioni che abbiamo già elencato.

Ranieri torna a Roma ed eredita la situazione più scabrosa rispetto alle precedenti: la squadra ha appena 4 punti di margine sulla zona retrocessione e ha ben poche certezze a tutti i livelli, l’allenatore ha parlato innanzitutto di questioni di campo e, senza sbilanciarsi su moduli o scelte, ha comunque fatto capire di voler puntare sui più forti a prescindere dal resto e si è già preso la responsabilità dei risultati che arriveranno, soprattutto se dovessero essere negativi. Forse davvero alla Roma di oggi serviva solo un personaggio come lui, intanto noi siamo contenti di poterlo nuovamente vedere all’opera nei risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A: 13^ GIORNATA

Ore 12:30 Genoa Cagliari

Ore 15:00 Como Fiorentina

Ore 15:00 Torino Monza

Ore 18:00 Napoli Roma

Ore 20:45 Lazio Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26

Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio 25

Juventus 24

Milan, Bologna 18

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma, Verona 12

Como, Cagliari, Genoa 10

Lecce 9

Monza, Venezia 8