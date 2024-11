CLAUDIO RANIERI NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA: IL PUNTO DI MAURIZIO TURONE

E così Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. I Friedkin hanno scelto lui al posto dell’esonerato Ivan Juric, con un contratto fino al termine della stagione. Il terzo allenatore della Roma di questa stagione dopo De Rossi e Juric, e il tre è un numero che torna perché per la terza volta Ranieri siede sulla panchina giallorossa: ci era già stato dal 2009 al 2011 e ancora nel 2019. Dopo aver guidato il Cagliari lo scorso campionato il tecnico romano aveva manifestato l’intenzione di chiudere col calcio. Ma di fronte alla richiesta di allenare la Roma non ha saputo dire di no.

Ha pesato nella scelta dei Friedkin il fatto di poter contare su un allenatore esperto, che conosce l’ambiente e che è amato molto dai tifosi. Vediamo ora cosa riuscirà a fare Ranieri, se riuscirà a rilanciare la Roma, ridare più spazio a alcuni giocatori importanti come Dybala e Hummels, dare fiducia a un ambiente molto depresso. Il primo test sarà la prossima domenica di campionato a Napoli, una partita certamente difficile. Per parlare dell’arrivo di Ranieri alla Roma abbiamo sentito Maurizio Turone. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Ranieri nuovo allenatore della Roma: cosa ne pensa? Una scelta giusta, una scelta fatta in casa quella di Ranieri come nuovo allenatore della Roma.

Per i Friedkin si trattava quindi di una scelta obbligata? La migliore in questo momento, quella più giusta che i Friedkin potevano fare.

Come pensa che Ranieri farà giocare la squadra? Non lo so, non posso sapere cosa farà, sicuramente qualcosa farà, alcuni cambiamenti li farà.

Importante nella sua scelta il sostegno dei tifosi, il fatto che sia nato a Roma? Questo è sicuramente importante, il fatto che abbia il sostegno dei tifosi. Poi il fatto che sia nato a Roma, sia di Roma sarà sicuramente un vantaggio.

Quali saranno gli obiettivi di questa stagione, anche obiettivi importanti? Adesso è sicuramente tardi in questo momento della stagione. Poi si vedrà partita dopo partita cosa succederà. Il calcio non si può mai prevedere, se vinci cinque partite di fila le cose possono cambiare si può anche puntare a obiettivi importanti.

Come giudica Ranieri come allenatore, quanto conterà la sua esperienza, il suo carisma in questa terza esperienza giallorossa? Ranieri è un grande allenatore, di grande valore, la sua esperienza, il suo carisma conteranno molto in questa sua nuova esperienza giallorossa.

Lo conosce, ha mai avuto a che fare nella sua carriera con lui? Ranieri è mio amico, ho giocato con lui al Catanzaro, nella mia carriera di calciatore. È veramente una grande persona.

