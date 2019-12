Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (15^ giornata)

I risultati di Serie A per la 15^ giornata arrivano alle partite di domenica 8 dicembre: ancora una volta saranno sei perché non è previsto il Monday Night, dunque il turno si chiuderà oggi. Gli anticipi del sabato sono già agli archivi e oggi ci sono in campo 12 squadre che vogliono cambiare la loro classifica di Serie A, naturalmente in meglio: si parte con il canonico lunch match delle ore 12:30 che sarà Lecce Genoa, si prosegue con le tre partite delle ore 15:00 che sono Sassuolo Cagliari, Spal Brescia e Torino Fiorentina. Alle ore 18:00 ecco il primo posticipo, a Marassi si gioca Sampdoria Parma mentre alle ore 20:45 avremo appunto l’ultima sfida con Bologna Milan. Partite interessanti per una giornata dedicata ai risultati di Serie A che come sempre potrebbe riservare sorprese, non resta dunque che valutare quali siano i temi principali legati a queste sei gare e, appunto, come potrebbe risultarne modificata la classifica di un campionato che sta diventando sempre più appassionante.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nei risultati di Serie A previsti per questa domenica spicca la presenza del Milan: i rossoneri potrebbero aver scacciato la crisi con la vittoria al fotofinish sul campo del Parma, ma per fare una prova servono almeno due indizi e allora Stefano Pioli sfida un’altra ex in Emilia, quel Bologna che domenica scorsa è riuscito a prendersi tre punti importantissimi a Napoli allontanando la zona retrocessione. Parma che andrà a caccia di riscatto a Genova, contro una Sampdoria che nell’ultimo turno ha subito una clamorosa beffa facendosi rimontare due gol di vantaggio dal Cagliari, e perdendo al 96’ una partita già vinta; gli isolani dal canto loro cercano di confermare la loro posizione in zona Champions League a Reggio Emilia, ma il Sassuolo è in grande fiducia avendo fermato la Juventus (a Torino) e di conseguenza non sarà facile. A Lecce e Ferrara si giocano due delicatissime sfide per la salvezza: in particolare al Mazza la Spal penultima ospita il Brescia che è fanalino di coda ma che deve ancora recuperare una partita, una vittoria esterna per le Rondinelle (dove è tornato Eugenio Corini) potrebbe cambiare tutto per i lombardi. Cerca la rinascita anche la Fiorentina, che arriva da due sconfitte consecutive e sta dando la sensazione di un crollo verticale.

RISULTATI SERIE A: 15^ GIORNATA

Ore 12:30 Lecce Genoa

Ore 15:00 Sassuolo Cagliari

Ore 15:00 Spal Brescia

Ore 15:00 Torino Fiorentina

Ore 18:00 Sampdoria Parma

Ore 20:45 Bologna Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Roma 29

Cagliari, Atalanta 28

Napoli 21

Parma, Verona 18

Torino, Milan 17

Bologna, Fiorentina 16

Udinese 15

Sassuolo, Lecce 14

Sampdoria 12

Genoa 10

Spal 9

Brescia 7



© RIPRODUZIONE RISERVATA