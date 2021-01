Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (18^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON NAPOLI-FIORENTINA

I risultati Serie A saranno naturalmente in primo piano oggi, domenica 17 gennaio 2021. Siamo alla diciottesima giornata del campionato 2020-2021, penultimo turno del girone d’andata e oggi ci attendono grandi emozioni soprattutto in prima serata, perché a San Siro ci sarà il derby d’Italia, partita che non ha bisogno di troppe parole di presentazione. Adesso però andiamo con ordine e ricordiamo tutte le partite che ci daranno il quadro dei risultati Serie A per la domenica della diciottesima giornata, che andranno a comporre in modo più chiaro la classifica di Serie A: contando i vari anticipi e posticipi, si tratterà di una domenica con sole cinque partite del massimo campionato. Via alle ore 12.30 con Napoli Fiorentina, poi alle ore 15.00 ci saranno Crotone Benevento e Sassuolo Parma, seguite alle ore 18.00 dal primo posticipo Atalanta Genoa e naturalmente alle ore 20.45 da Inter Juventus, in attesa poi del Monday Night Cagliari Milan, che ci farà dunque aspettare fino a lunedì sera per vedere in azione la capolista.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY D’ITALIA

Parliamo allora più ampiamente di Inter Juventus, che sarà naturalmente il piatto forte della domenica per i risultati Serie A. Il derby d’Italia è stato collocato al penultimo turno e chissà se al ritorno dovesse essere la partita scudetto quante scintille ci saranno. Il ritorno però è ancora ben lontano, pensiamo allora a una partita che sarà fondamentale per motivi di stretta attualità, oltre che per la rivalità che rende Inter Juventus imperdibile anche se in palio non ci fosse nulla. L’Inter fino a circa due settimane fa sembrava volare, poi la sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio contro la Roma hanno segnato una evidente frenata e allora adesso serve tornare alla vittoria nella partita in assoluto più sentita dai tifosi. Discorso di fatto opposto per la Juventus, che era arrivata male a Natale con la sconfitta casalinga contro la Fiorentina: poi i bianconeri sono risaliti, soprattutto grazie alla vittoria contro il Milan, adesso un nuovo colpaccio a San Siro rimetterebbe la Vecchia Signora in primissimo piano per lo scudetto.

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

Ore 12.30

Napoli Fiorentina

Ore 15.00

Crotone Benevento

Sassuolo Parma

Ore 18.00

Atalanta Genoa

Ore 20.45

Inter Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Milan 40

Inter 37

Roma 34

Juventus* 33

Lazio, Atalanta*, Napoli* 31

Sassuolo 29

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Fiorentina, Spezia 18

Udinese* 16

Cagliari, Genoa 14

Torino 13

Parma 12

Crotone 9

* Una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA