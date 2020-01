RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: ribaltone della Sampdoria

Intervallo sui tre campi che ci forniranno i risultati di Serie A per la 19^ giornata, e abbiamo 4 gol: nessuno di questi al Franchi, dove la Fiorentina continua a faticare enormemente ed è inchiodata sullo 0-0 da una Spal che nel finale ha anche avuto la possibilità di portarsi in vantaggio. Sta vincendo un Torino che a questo punto sente davvero profumo di Europa: il gol che al momento decide la sfida contro il Bologna è arrivato da Alex Berenguer, poi palo del grande ex Simone Verdi che va ancora a caccia della prima rete da quando è tornato a vestire la maglia granata. In chiave salvezza, fondamentale ribaltone della Sampdoria: il Brescia si era portato in vantaggio con Jhon Chancellor ma poi i blucerchiati hanno cavalcato l’ottimo pomeriggio di Karol Linetty. Il polacco ha prima segnato il gol del pareggio e poi ha fornito un assist per il bellissimo tiro al volo di Jakub Jankto che, cogliendo Joronen leggermente impreparato, ha portato in vantaggio la squadra di Claudio Ranieri che con questa vittoria, tuttavia ancora parziale, potrebbe togliersi dai guai. Tra poco si torna a giocare su tutti i campi, e dunque noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A: TRIS DELL’UDINESE AL SASSUOLO

Nel primo dei risultati di Serie A per la 19^ giornata, almeno per la domenica, l’Udinese batte 3-0 il Sassuolo e si prende tre punti importanti nella corsa alla salvezza: nel secondo tempo Ken Sema e Rodrigo De Paul, a segno nel recupero, aumenta la distanza sui neroverdi ancora irriconoscibili e adesso a rischio di essere risucchiati nella corsa per non retrocedere. L’Udinese aggancia Napoli e Torino al nono posto con 24 punti, anche se i granata devono ancora giocare contro il Bologna; il vantaggio sul terzultimo posto diventa adesso di 10 punti in attesa di sapere se Brescia e Genoa riusciranno a prendere qualche punto nei loro rispettivi impegni. Il Sassuolo resta a 19 e, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe solo due lunghezze di margine sulla retrocessione; non resta dunque che stare a vedere quello che succederà nelle tre partite del pomeriggio, si gioca a Firenze, Torino e Genova e dunque attenzione ai risultati di Serie A che matureranno da questi impegni, aspettando Verona Genoa alle ore 18:00 e naturalmente il big match Roma Juventus che chiuderà questa appassionante domenica dedicata alla 19^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

INTERVALLO A UDINE

Il primo tempo di Udinese Sassuolo, primo dei risultati di Serie A attesi per questa domenica, si chiude con il vantaggio dei friulani: il gol che decide al momento la partita lo ha messo a segno Stefano Okaka al 14’ minuto di gioco. Poi è successo davvero poco: l’Udinese ha avuto una buona palla per il raddoppio ma Consigli è stato bravo a parare la conclusione di Mandragora, dal canto suo il Sassuolo non è stato in grado di alzare baricentro e ritmo e non ha creato opportunità per arrivare al pareggio. Con questo risultato confermato anche al termine della partita, i friulani farebbero un bel salto in avanti nella classifica di Serie A: aggancerebbero a quota 24 punti il Napoli e, almeno temporaneamente, il Torino e soprattutto sarebbero a +10 sulla zona retrocessione, anche se tutte le squadre coinvolte devono ancora giocare. Il Sassuolo resterebbe a 19 e rischierebbe parecchio, ma intanto bisogna ancora giocare il secondo tempo e allora torniamo a concentrarci su quello che succederà tra poco alla Dacia Arena di Udine. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A: SI GIOCA ALLA DACIA ARENA

Eccoci al via di Udinese Sassuolo, la prima delle partite che ci forniranno i risultati di Serie A per la 19^ giornata. Alla Dacia Arena si gioca una partita importante per la salvezza, che si lega a filo doppio alle altre in programma oggi: dopo il colpo di Lecce i friulani si sono portati a 21 punti in classifica con un vantaggio di 7 punti sulla zona retrocessione, mentre il Sassuolo battuto a Marassi (dal Genoa) viaggia a quota 19. A Marassi invece si affrontano la Sampdoria, 16 punti e quintultima posizione, e il Brescia che beffato dalla Lazio si è fatto agganciare a 14 (penultimo) dal Genoa che ha ritrovato vittoria e sorriso contro il già citato Sassuolo. Abbiamo già detto di quello che succederà a Firenze, dove la Spal fanalino di coda ha un disperato bisogno di punti: gli estensi entrando in questa giornata devono recuperare 3 punti al Lecce, impegnato domani sera a Parma, ma naturalmente dipendono dai risultati delle altre. Tra cui il Genoa, che gioca a Verona contro la migliore delle neopromosse (e per distacco) mentre appare fuori dai guai – almeno per il momento – il Bologna, 23 punti e un solido +9 sul terzultimo posto. Adesso è arrivato il tempo di mettersi comodi e gustarsi questa domenica dedicata ai risultati di Serie A: finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

LA CRISI DELLA FIORENTINA

Nel presentare il quadro dei risultati di Serie A per la 19^ giornata, la nostra analisi si ferma sulla crisi della Fiorentina: nemmeno la scossa data dal cambio di allenatore è servita ai viola per ritrovare la vittoria, e così domenica scorsa Beppe Iachini è andato incontro a un pareggio beffardo a Bologna. Il gol incassato all’ultimo secondo da Riccardo Orsolini ha tolto alla squadra quello che si era presa a metà dicembre contro l’Inter, quando Dusan Vlahovic aveva pareggiato in extremis; soprattutto, la Fiorentina ha mancato il ritorno ad una vittoria che si fa attendere dallo scorso 30 ottobre, ovvero la prima gara senza Franck Ribéry. La striscia negativa ha toccato le 8 partite, e quel che è peggio è che cinque di queste uscite hanno fatto registrare sconfitte: la Fiorentina insomma ha smarrito la via e oggi contro l’ultima in classifica avrà addosso tanta pressione. Ricordiamo che nella seconda parte della scorsa stagione Vincenzo Montella aveva fatto molto peggio: dal 4-1 sul campo della stessa Spal i viola non avevano più vinto, 14 gare senza vittorie che erano diventate 18 con le prime tre giornate di questo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

PRESENTAZIONE DEL TURNO

I risultati di Serie A per domenica 12 gennaio sono quelli che, in attesa del Monday Night Parma Lecce, chiudono il programma del girone di andata: a dire la verità rimarrà poi una partita da giocare e cioè quella Verona Lazio che era stata rinviata per permettere ai biancocelesti di disputare la Supercoppa Italiana poi vinta, ma comunque la 19^ giornata ci fornirà il nome della squadra campione d’inverno: dopo aver visto l’Inter affrontare l’Atalanta, è ora il turno dei bianconeri che giocheranno la delicatissima Roma Juventus alle ore 20:45. Prima, il programma sarà inaugurato da Udinese Sassuolo che sarà il lunch match delle ore 12:30; avremo poi Fiorentina Spal, Sampdoria Brescia e Torino Bologna alle ore 15:00, quindi il primo posticipo delle ore 18:00 con Verona Genoa. Vedremo allora cosa succederà in queste partite e, soprattutto, come cambierà la classifica di Serie A che avrà finalmente una sua definitività in termini di girone di andata.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie A ci propongono innanzitutto Roma Juventus, e per i bianconeri il tema è importantissimo: superata di slancio la prova Cagliari, con la prima tripletta di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, adesso Maurizio Sarri deve fare risultato pieno in un’Olimpico che ribollirà per la grande rivalità tra le due squadre e contro una squadra ferita dal ko interno contro il Torino, che darà ancora più slancio ai giallorossi di Paulo Fonseca. La Juventus rischia davvero tanto, ma deve provare a fare la voce grossa come ci si aspetta dalla favorita per lo scudetto; bianconeri che però sono delusi per come l’Inter sia riuscita a vincere a Napoli e ora dovranno rispondere. In cerca di riscatto una Fiorentina che non sa più vincere, e alla quale le cose girano anche male come dimostrato dal pareggio di Bologna subito all’ultimo secondo; il Torino già citato prima proverà ad entrare in zona Europa League ospitando proprio i felsinei e dovendo dimostrare di poter gare risultato anche in partite dove parte favorito, la Spal al Franchi sa di non sbagliare ma così anche il Genoa al Bentegodi, dove il grande ex Ivan Juric sente la possibilità concreta di respirare aria internazionale. Con le due sfide salvezza di Udine e Genova il quadro è completo, e noi allora ci mettiamo in attesa dei risultati di Serie A che matureranno da questa domenica dedicata alla 19^ giornata.

RISULTATI SERIE A: 19^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Udinese Sassuolo 3-0 – 14′ Okaka, 68′ Sema, 91′ De Paul

RISULTATO FINALE Fiorentina Spal 1-0 – 82′ Ger. Pezzella

RISULTATO FINALE Sampdoria Brescia 5-1 – 12′ Chancellor (B), 34′ Linetty (S), 45’+3′ Jankto (S), 68′ rig. Quagliarella (S), 77′ Caprari (S), 92′ Quagliarella (S)

RISULTATO FINALE Torino Bologna 1-0 – 11′ Berenguer

ore 18:00 Verona Genoa

ore 20:45 Roma Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46

Juventus 45

Lazio 42

Atalanta, Roma 35

Cagliari 29

Parma, Milan 25

Napoli, Torino, Udinese 24

Bologna 23

Verona 22

Sassuolo 19

Fiorentina 18

Sampdoria 16

Lecce 15

Brescia, Genoa 14

Spal 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA