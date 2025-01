VIDEO VENEZIA INTER, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pier Luigi Penzo l’Inter riscatta la sconfitta in Supercoppa Italiana sconfiggendo in trasferta il Venezia per 1 a 0. Nel primo tempo i nerazzurri dimostrano immediatamente una certa superiorità nei confronti degli arancioneroverdi che contengono Lautaro con Idzes al 10′.

Calciomercato Inter/ Ricci subito al posto di Frattesi, Nicolussi Caviglia la sorpresa? (12 gennaio 2025)

La squadra di mister Inzaghi insiste e spezza l’equilibrio iniziale al 16′ con il gol del vantaggio, che si rivelerà definitivo, realizzato da Darmian, lesto nell’approfittare del nuovo tiro di Lautaro respinto da Stankovic, e Taremi spreca una chance al 20′. Il duello tra Lautaro e Stankovic prosegue anche al 23′ ed i veneti perdono invece per infortunio Sagrado, sostituito da Haps già al 26′, ma provano comunque a combinare qualcosa al 28′ con Pohjanpalo, contenuto in corner da Bastoni.

CALCIOMERCATO INTER/ Donnarumma, l'Azzurro chiama... il nerazzurro (12 gennaio 2025)

L’Inter colleziona quindi nuove opportunità per andare a segno con Lautaro al 37′, Taremi al 40′ e pure con Asllani al 45′. Nel secondo tempo gli uomini di mister Di Francesco ricominciano con uno spirito più propositivo rispetto a quello tenuto in avvio di match e calciano alto con Oristanio al 47′ prima di chiamare in causa Sommer con Doumbia al 50′.

I pericoli non sono in ogni caso terminati per il Venezia che rischiano sulle giocate dei soliti Lautaro al 51′ e Taremi al 54′. Nel finale c’è spazio anche per una conclusione di Frattesi ribattuta da Stankovic al 67′ ed i Leoni Alati colgono un palo al 74′ con Busio ma tirano un sospiro di sollievo sullo spunto di Frattesi un minuto più tardi.

Formazioni Venezia Inter/ Quote: è emergenza per Inzaghi! (Serie A, oggi 12 gennaio 2025)

VIDEO VENEZIA INTER: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS