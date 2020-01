Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26 gennaio)

Oggi domenica 26 gennaio ci attende un altro giorno ricco di risultati Serie A per la ventunesima giornata del campionato 2019-2020, che tra venerdì sera e ieri ha già vissuto ben quattro anticipi. Sarà comunque una domenica imperdibile per la Serie A, grazie soprattutto ai due grandi posticipi che completeranno questo turno. Vediamo allora per prima cosa subito il calendario delle partite che oggi ci daranno altri sei risultati Serie A per questa ventunesima giornata: alle ore 12.30 si comincia con Inter Cagliari, seguita alle ore 15.00 da Verona Lecce, Parma Udinese e Sampdoria Sassuolo; alle ore 18.00 il primo posticipo sarà il derby Roma Lazio, mentre alle ore 20.45 il match di prima serata sarà l’altra grande classica Napoli Juventus. Dunque già questa sera sarà completo il quadro dei risultati (niente posticipi al lunedì) e avremo la classifica di Serie A definitiva dopo questa giornata.

RISULTATI SERIE A: I DUE BIG-MATCH IN POSTICIPO

Nel quadro dei risultati Serie A per le partite di oggi spiccano in modo inevitabile le due grandi sfide serali, come è normale che sia in una domenica che nello spazio di poche ore ci offrirà prima Roma Lazio e poi Napoli Juventus. Il derby della Capitale ha sempre un valore enorme in città, ma questa volta sarà davvero fondamentale anche per l’intera classifica del campionato, perché ci dirà se la Lazio può davvero sognare lo scudetto oppure se sarà la Roma a fare un significativo passo avanti verso il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Curiosità: le due romane sono entrambe uscite di scena in Coppa Italia in settimana e lo hanno fatto proprio contro Napoli e Juventus, che invece saranno protagoniste al San Paolo. Per Gennaro Gattuso la vittoria sulla Lazio è stata una boccata d’ossigeno, ma adesso ecco il test contro una Juventus che sta vincendo sempre ultimamente e vorrà fare un altro passo avanti verso l’ennesimo scudetto consecutivo.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA, 21^ GIORNATA

ore 12.30

Inter Cagliari

ore 15.00

Verona Lecce

Parma Udinese

Sampdoria Sassuolo

ore 18.00

Roma Lazio

ore 20.45

Napoli Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 51

Inter 47

Lazio 45

Roma, Atalanta 38

Milan 31

Cagliari 30

Parma 28

Torino, Bologna 27

Verona 26

Fiorentina 25

Napoli, Udinese 24

Sassuolo 22

Sampdoria 19

Lecce 16

Spal, Brescia, Genoa 15



