Diretta Juventus Roma/ Streaming video Rai: grande incrocio nei quarti (Coppa Italia)

Juventus Roma, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 gennaio: all’Allianz Stadium va in scena la partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Gara secca, e dunque con i bianconeri favoriti dal fattore campo: domenica sera la squadra di Maurizio Sarri ha allungato a +4 sull’Inter in campionato battendo il Parma in casa, e arriva con fiducia a questa sfida di cartello che si gioca a sole due settimane dall’incrocio in Serie A, con successo in trasferta della Juventus. La Roma però sta bene, e lo ha dimostrato non solo con il successo del Tardini – negli ottavi di coppa – ma anche e soprattutto espugnando il campo del Genoa in campionato, tenendo idealmente il passo della Lazio e lanciandole la sfida verso il derby che si giocherà tra pochi giorni. Ora però entrambe le squadre si devono concentrare su questo quarto di finale: aspettando la diretta di Juventus Roma vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando insieme le loro scelte all’interno delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma verrà trasmessa sulla televisione di stato, come sempre per le partite di Coppa Italia: in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione ma in ogni caso in chiaro per tutti. Gli appassionati che non possano mettersi davanti al televisore potranno comunque seguire la partita dei quarti di finale attraverso il sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi sfruttando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Per Juventus Roma Sarri non dovrebbe fare troppo turnover, anche se qualcosa cambierà: fuori dai giochi Alex Sandro e dunque sulle fasce in difesa De Sciglio lancia la sfida a Danilo o Cuadrado, con il brasiliano che come lui può giocare anche a sinistra. In mediana ci sarà sicuramente Bentancur, poi spazio a Pjanic in cabina di regia mentre dall’altra parte Matuidi resta favorito su Rabiot, con la possibile alternativa di Bernardeschi. Riguardo invece l’attacco, la possibilità del tridente puro è concreta: Douglas Costa può agire a sinistra lasciando a Cristiano Ronaldo la corsia mancina, a quel punto Higuain sarebbe favorito su Dybala per agire da centravanti. La Roma opta per il consueto 4-2-3-1, nel quale Florenzi e Kolarov tornano a percorrere le corsie; Smalling e Gianluca Mancini proteggeranno Pau Lopez, mentre a centrocampo potrebbe tornare titolare Cristante che eventualmente farebbe rifiatare uno tra Veretout e Amadou Diawara. Staffetta Perotti-Justin Kluivert sulla trequarti, conferma probabile sia per Cengiz Under che per Lorenzo Pellegrini a supporto di Kalinic, che dovrà fare le veci di Dzeko che sconta il secondo di due turni di squalifica (rimediati ancora nella scorsa edizione di Coppa Italia).

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Juventus Roma: secondo questo bookmaker il vantaggio del pronostico sorride ai bianconeri in maniera evidente, perchè il segno 1 per la loro vittoria vale 1,53 volte la cifra messa sul piatto mentre con il successo dei giallorossi, identificato dal segno 2, andreste a guadagnare una somma corrispondente a 5,75 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe vincere invece 4,50 volte quello che avrete giocato.



