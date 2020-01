Diretta Napoli Lazio/ Streaming video Rai: al San Paolo i quarti di Coppa Italia

Napoli Lazio, diretta dall’arbitro Massa, si gioca alle ore 20:45 di martedì 21 gennaio, presso lo stadio San Paolo: la partita è valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020, una partita secca che non prevede una sfida di ritorno ma semplicemente eventuali tempi supplementari e calci di rigore qualora dovesse finire pari. I campioni in carica, dopo aver segnato quattro gol alla Cremonese, vedono alzarsi l’asticella delle difficoltà ma sanno anche di essere favoriti, perché il loro momento di forma è straordinario ed è proseguito con il roboante 5-1 alla Sampdoria. Il Napoli invece non sa rialzarsi: in Coppa Italia ha battuto il Perugia grazie a due rigori ma in campionato la storia è ben diversa, sabato contro la Fiorentina è arrivata la quarta sconfitta in cinque partite della gestione Gattuso, la terza in casa. Sarà allora interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Napoli Lazio, che potrebbe anche presentare una sorpresa con il rilancio della squadra partenopea; nel frattempo valutiamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITAlazio

La diretta tv di Napoli Lazio sarà trasmessa su Rai Uno, canale che è disponibile ovviamente in chiaro per tutti ed eventualmente anche in alta definizione; in assenza di un televisore potrete seguire la partita di Coppa Italia attraverso il sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) avvalendovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Non ci sono squalificati in Napoli Lazio, e Gennaro Gattuso potrebbe decidere per l’esordio di Lobotka: il centrocampista slovacco potrebbe prendere il posto di Zielinski nel reparto di mezzo dei partenopei, tecnicamente anche Demme potrebbe giocare dal primo minuto piazzandosi in cabina di regia. Verso la conferma Allan, così anche la difesa con Manolas e Luperto centrali – per forza di cose – mentre sugli esterni andranno Di Lorenzo e Hysaj. Nel tridente offensivo sperano di giocare Lozano e Fernando Llorente, in porta potrebbe essere il turno di Meret che in campionato sembra aver perso il posto a favore di Ospina. La Lazio potrebbe presentare una squadra simile a quella che in Serie A sta correndo fortissimo: da Strakosha alla linea difensiva Luiz Felipe-Acerbi-Stefan Radu, i titolari confermati potrebbero essere tanti. A dire il vero però se la giocano Proto per la porta, Bastos (a segno sabato pomeriggio) per il reparto arretrato, sicuramente Parolo per il centrocampo (con eventuale riposo di Sergej Milinkovic-Savic) ma anche Cataldi che potrebbe fare il playmaker, davanti invece quasi nessun dubbio sulla coppia formata dallo straripante Immobile e da Caicedo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha previsto le quote per un pronostico su Napoli Lazio: è davvero curioso scoprire come questo bookmaker abbia assegnato un valore identico alle eventualità delle due vittorie. Il segno 1 per il successo dei partenopei e il segno 2 per il colpo esterno dei biancocelesti vi farebbero infatti guadagnare 2,65 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto; per il pareggio – segno X – che porterebbe la sfida ai tempi supplementari l’ammontare della vincita è di 3,25 volte la vostra puntata.



