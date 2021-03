Risultati Serie A, classifica/ Diretta goL live score delle partite (26^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA DA ROMA-GENOA!

Archiviato il turno infrasettimanale, e vissuti gli anticipi, i risultati di Serie A tornano a farci compagnia con la 26^ giornata. Ci stiamo ovviamente avvicinando alla conclusione del campionato, ma mancano ancora parecchie partite che dovranno darci il quadro della situazione per quanto riguarda le varie lotte, a cominciare da quella per lo scudetto: a tale proposito possiamo dire che Verona Milan si giocherà alle ore 15:00 di questa domenica 7 marzo, mentre l’Inter sarà impegnata nel tostissimo Monday Night contro l’Atalanta.

Quali sono invece le altre sfide di oggi? Eccole: il lunch match delle 12:30 è Roma Genoa, poi vivremo Crotone Torino e Fiorentina Parma alle ore 15:00, Sampdoria Cagliari sarà il primo posticipo alle ore 18:00 con Napoli Bologna che si giocherà invece alle ore 20:45. Pronti a vivere un’altra entusiasmante giornata dedicata ai risultati di Serie A, possiamo ora provare a fare un rapido excursus su quelli che potrebbero essere i temi principali legati alle partite che si disputano questa domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora la nostra analisi in vista dei risultati di Serie A. Naturalmente i riflettori saranno puntati sul Milan, che arriva dal pareggio strappato all’Udinese all’ultimo secondo, con un altro rigore, ma che ha perso un’altra occasione per provare a ricucire lo strappo che lo separa dall’Inter e adesso rischia veramente di perdere anche la seconda posizione. La fatal Verona è ormai storia, in questo contesto non si potrebbe parlare di gara decisiva per lo scudetto ma chiaramente l’Hellas è avversaria tostissima e che si è appena presa l’ottavo posto solitario, virtualmente sognando ancora l’Europa League anche se il sesto posto è lontano in termini di punti. Delicatissime le sfide che riguardano Crotone e Fiorentina, perché anche i viola sono tornati nell’incubo: il Torino ha due partite da recuperare e solo 5 punti di svantaggio dai viola, di conseguenza Cesare Prandelli deve battere il suo ex Parma altrimenti potrebbe ritrovarsi in una situazione complicatissima e poco gestibile. In calo la Sampdoria, che ha pareggiato il derby e sta perdendo contatto: la parte sinistra della classifica è a rischio, la salvezza ovviamente no ma oggi dai blucerchiati aspettiamo sicuramente una reazione emotiva.

RISULTATI SERIE A: 26^ GIORNATA

Ore 12:30 Roma Genoa

Ore 15:00 Crotone Torino

Ore 15:00 Fiorentina Parma

Ore 15:00 Verona Milan

Ore 18:00 Sampdoria Cagliari

Ore 20:45 Napoli Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Inter 59

Milan 53

Juventus 52

Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44

Lazio 43

Verona 38

Sassuolo 36

Udinese 32

Sampdoria 31

Bologna 28

Genoa 27

Spezia, Benevento 26

Fiorentina 25

Cagliari 21

Torino 20

Parma 15

Crotone 12



