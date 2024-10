RISULTATI SERIE A: TRE SFIDE MOLTO BELLE!

I risultati Serie A ci tengono nuovamente compagnia, dopo i due anticipi del venerdì: la settima giornata del massimo campionato di calcio prosegue sabato 5 ottobre con altre tre partite, nello specifico stiamo parlando di Udinese Lecce che inaugura il programma del giorno alle ore 15:00, di Atalanta Genoa che andrà in scena alle ore 18:00 e infine di Inter Torino, calcio d’inizio alle ore 20:45. Tre partite che riguardano anche situazioni diverse di classifica; possiamo aggiungere, prima di lanciarci nelle analisi sui temi principali, che Inter e Atalanta arrivano dagli impegni di Champions League e dunque dovranno essere brave a ritrovare subito la condizione.

Risultati Serie A, classifiche/ Successo del Verona! Diretta gol live score (oggi 4 ottobre 2024)

Vero è anche che l’Inter, impegnata contro la Stella Rossa a San Siro, aveva di fronte una partita abbordabile e dunque Simone Inzaghi ha potuto fare ampio turnover, cambiando sette giocatori rispetto alla trasferta vittoriosa di Udine, è il vantaggio di avere a disposizione una rosa di grande qualità. Adesso contro il Torino sarà una partita di alta classifica: da vedere quanto i granata reggeranno in alta quota, per il momento però Paolo Vanoli si gode la terza posizione proprio in compagnia dell’Inter (e del Milan) anche se arriva dalla prima sconfitta in campionato, e ora potrebbe anche andare incontro al secondo ko consecutivo.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: Napoli in vetta! (29 settembre 2024)

RISULTATI SERIE A: L’INTER PER RISALIRE

Scopriremo tra poco cosa porteranno in dote questi risultati Serie A: temi interessanti nella settima giornata, c’è anche quello del grande ex Gian Piero Gasperini che sfida nuovamente un passato importantissimo come il Genoa ma non potrà fare sconti, perché l’Atalanta non è partita con il piede giusto in campionato e arriva da due partite sulla carta abbordabili in cui ha raccolto soltanto un punto, con la ovvia conseguenza di una classifica che non rispecchia le ambizioni di una squadra che, anche se non l’ha mai dichiarato esplicitamente né a questo punto lo farà, sapeva che in questa stagione avrebbe potuto correre per lo scudetto.

Formazioni Napoli Monza/ Quote, due dubbi a destra per Conte (Serie A, 29 settembre 2024)

Dall’altra parte della barricata troviamo un Genoa che l’anno scorso aveva elevato i suoi standard di parecchio, facendo un campionato di assoluta tranquillità e chiudendo addirittura vicino alla zona Conference League; Alberto Gilardino ha dimostrato il suo valore ma adesso il Grifone non è riuscito a dare la sterzata giusta o anche solo a confermarsi, siamo solo all’inizio della stagione ma parliamo pur sempre di una sola vittoria e meno di un punto a partita, situazione insomma che deve cambiare abbastanza rapidamente anche perché questo Genoa non sembra costruito per sguazzare nelle difficoltà della zona salvezza, e potrebbe essere un problema.

RISULTATI SERIE A: 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Udinese Lecce

Ore 18:00 Atalanta Genoa

Ore 20:45 Inter Torino

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 13

Juventus 12

Milan, Inter, Torino 11

Empoli, Lazio, Udinese 10

Roma 9

Como 8

Fiorentina, Atalanta, Bologna 7

Verona 6

Parma, Genoa, Cagliari, Lecce 5

Venezia 4

Monza 3