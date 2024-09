RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UNA DOMENICA CON CINQUE PARTITE!

Dopo avere visto in campo fra venerdì e ieri tutte le nostre rappresentanti in Champions League, i risultati Serie A hanno comunque ancora moltissimo da dirci anche oggi, domenica 29 settembre 2024, perché nelle prossime ore ci attendono ben cinque partite per la sesta giornata del campionato 2024-2025, che ci aiuteranno quindi ad avere le idee più chiare su una classifica di Serie A che al momento resta molto incerta, con nomi a sorpresa ai vertici e nessuno che abbia ancora trovato un allungo deciso per la prima fuga.

Per prima cosa andiamo naturalmente a scoprire che cosa ci riserveranno i risultati Serie A in questa domenica di fine settembre. L’inizio sarà affascinante, perché il lunch-match delle ore 12.30 sarà Torino Lazio. Oggi ci attendono poi due partite alle ore 15.00, cioè Roma Venezia e Como Verona, mentre il primo posticipo sarà alle ore 18.00 il derby toscano Empoli Fiorentina. Infine, eccoci in prima serata con un altro appuntamento imperdibile, perché alle ore 20.45 comincerà Napoli Monza.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FOCUS SUL TORINO CAPOLISTA

Al termine della scorsa giornata avevamo il Torino capolista solitaria e allora mettiamo i granata di Paolo Vanoli in copertina oggi per i risultati Serie A. Bisogna tornare decisamente indietro nel tempo per ritrovare una situazione simile, il Torino certamente se l’è meritata grazie a tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate, magari addirittura con qualche rimpianto pensando ad esempio che in casa Milan vinceva per 0-2 fino al minuto 89, ma il bilancio fin qui è certamente ottimo, confermato anche dal divertente 2-3 a Verona della scorsa giornata.

Oggi l’esame sarà sicuramente impegnativo per i granata, perché arriva a Torino la Lazio, sulle ali dell’entusiasmo per il perentorio successo per 0-3 nel debutto in Europa League contro la Dinamo Kiev. In campionato ai biancocelesti di Marco Baroni difetta la continuità, perché non ha mai ottenuto lo stesso risultato per due partite di fila, con la successione vittoria-sconfitta-pareggio-vittoria-sconfitta. Sulla carta oggi sarebbe quindi il giorno di un segno X, staremo a vedere se l’ora di pranzo porterà proprio questo verdetto per i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 6^ GIORNATA

ore 12.30 Torino Lazio

ore 15.00 Roma Venezia

ore 15.00 Como Verona

ore 18.00 Empoli Fiorentina

ore 20.45 Napoli Monza