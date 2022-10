Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON LAZIO SPEZIA!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie A, con le partite che domenica 2 ottobre si giocano per la 8^ giornata: smaltiti i tre anticipi, il turno dopo la sosta per le nazionali prosegue con altre sei partite secondo lo schema classico del calendario. Nel dettaglio, Lazio Spezia sarà il lunch match delle ore 12:30; alle ore 15:00 vivremo tre gare con Lecce Cremonese, Sampdoria Monza e Sassuolo Salernitana, per il primo posticipo (ore 18:00) saremo a Bergamo per Atalanta Fiorentina mentre alle ore 20:45 ci sarà Juventus Bologna. La 8^ giornata si concluderà con il Monday Night, che sarà il derby triveneto Verona Udinese.

Partite interessanti, naturalmente: nell’analizzare i risultati di Serie A bisogna tenere conto del fatto che questa è una stagione particolare, ci sono i Mondiali a novembre e dunque si correrà parecchio prima della lunga sosta autunnale, con alcune squadre che avranno il calendario raddoppiato dalle coppe europee. Al momento da segnalare una Juventus in crisi di identità e chiamata al riscatto senza se e senza ma, una Lazio che sorprendentemente (o forse no) può avvicinare la vetta e una Sampdoria mestamente ultima in classifica. Ora, per gli altri temi che riguardano i risultati di Serie A, facciamo qualche analisi aspettando che finalmente si scenda in campo.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A stanno per fornirci altre risposte circa un campionato che per il momento è “pazzo”: francamente nessuno si aspettava che dopo 7 giornate l’Udinese potesse essere terza in classifica e reduce da cinque vittorie consecutive (tra queste il 4-0 alla Roma e il colpo contro l’Inter) ma, soprattutto dopo la stagione passata, erano in pochi a scommettere sul fatto che l’Atalanta potesse ripartire alla grande e prendersi addirittura la vetta. Queste le notizie positive; riguardo invece ai segni negativi, della Juventus abbiamo già detto e per i bianconeri potrebbe anche arrivare un cambio di rotta (nel senso di esonero di Massimiliano Allegri, cosa ampiamente discussa in società).

La Sampdoria invece non riesce a uscire da una crisi di identità che la tiene al momento ultima in classifica e a serissimo rischio di retrocessione, per di più con Marco Giampaolo che rischia l’ennesimo fallimento. Dietro la lavagna potremmo mettere anche la Fiorentina: prima della sosta i viola hanno ritrovato la vittoria, ma dalla seconda stagione di Vincenzo Italiano aspettavamo sicuramente qualcosa in più dei 9 punti che la squadra ha raccolto fino a oggi. Tra poco dunque saremo in campo per i risultati di Serie A, vedremo quello che succederà…

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 12:30 Lazio Spezia

Ore 15:00 Lecce Cremonese

Ore 15:00 Sampdoria Monza

Ore 15:00 Sassuolo Salernitana

Ore 18:00 Atalanta Fiorentina

Ore 20:45 Juventus Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 20

Milan, Atalanta 17

Roma, Udinese 16

Lazio 14

Inter 12

Juventus, Torino 10

Fiorentina, Sassuolo 9

Spezia 8

Salernitana, Empoli 7

Lecce, Bologna 6

Verona 5

Monza 4

Cremonese, Sampdoria 2











