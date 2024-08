DIRETTA JUVENTUS ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): PALO DI GRIEZMANN!

Inizia l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, questi gli undici scelti da Thiago Motta: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Bel lancio di Koke, Llorente si inserisce e calcia, grande risposta di Di Gregorio. Vlahovic prova a rispondere ma viene chiuso. Weah crossa dopo il passaggio di Cambiaso, calcia Locatelli che viene chiuso in angolo. Thuram ci prova da fuori area, palla alta. De Paul serve Griezmann in area, tiro del francese e sfera che sbatte contro il palo! Bremer perde la sfera, Griezmann recupera e serve Lino che sfiora il vantaggio. (agg. Umberto Tessier)

JUVENTUS ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Chi è interessato a sapere dove si vedrà la partita tra Juventus Atletico Madrid troverà la risposta su DAZN. Il servizio streaming detiene anche tutte le sfide delle 38 giornate di campionato di Serie A.

A meno che non abbiate attivato ZONA DAZN su Sky, per assistere all’evento vi servirà un dispositivo mobile qualsiasi tra cui smartphone, tablet e computer oppure su console di gioco.

SI COMINCIA!

Con la diretta Juventus Atletico Madrid possiamo finalmente scoprire quello che succederà in un’amichevole di lusso, tra due squadre che più volte si sono incrociate nel corso della loro storia. Il ricordo più dolce per i tifosi bianconeri risale naturalmente all’ottavo della stagione 2018-2019, la prima di Cristiano Ronaldo alla Juventus: al Wanda Metropolitano la Juventus aveva perso 2-0 e sembrava finita, ma all’Allianz Stadium Massimiliano Allegri si era inventato la difesa a tre con Emre Can braccetto e un Leonardo Spinazzola, fin lì poco esplorato, a tutta fascia sulla sinistra. I due avevano fatto un partitone, e Cristiano Ronaldo ci aveva messo il carico con una tripletta.

Splendida rimonta e qualificazione ai quarti, dove purtroppo sarebbe arrivato l’Ajax dei giovanissimi a far fuori la Juventus, anche con un pizzico di sfortuna da parte della banda bianconera. Da quel giorno sono passati oltre cinque anni e tante cose sono cambiate, Thiago Motta adesso ha a disposizione una rosa totalmente diversa e con questa va all’assalto della gloria. Intanto, ci interessa scoprire cosa succederà in questa intrigante amichevole: possiamo subito metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché finalmente la diretta di Juventus Atletico Madrid sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS ATLETICO MADRID: BIG MATCH

Ultimo giro di amichevoli in occasione della diretta Juventus Atletico Madrid, oggi 11 agosto 2024 alle ore 15.00. Bianconeri e Colchoneros chiuderanno gli incontri pre-stagionali per concentrarsi su campionato, coppa nazionale naturalmente Champions League.

La Juve è pronta a cambiare pagina dopo il triennio di Massimiliano Allegri, affidando la guida tecnica a Thiago Motta reduce dalla qualificazione in Champions League con il Bologna. Dall’altra parte c’è l’Atletico che dal 2011 non ha mai cambiato allenatore, giurando fedeltà e viceversa a Simeone.

I bianconeri hanno migliorato il proprio rendimento nelle amichevoli e dopo aver perso contro il Norimberga, hanno pareggiato col Brest e vinto l’amichevole in famiglia contro la Juventus Next Gen. La squadra di Madrid invece ha cominciato l’estate pareggiando col Numancia, vincendo contro Getafe e Etiche (Hong Kong).

Una volta archiviata questa sfida amichevole, la Juventus si metterà al lavoro per ospitare il Como prima di partire per Verona, direzione Bentegodi. L’Atletico invece sfiderà il Villareal in trasferta e debutterà in casa il 25 agosto contro il Girona.

JUVENTUS ATLETICO MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid. I bianconeri si disporranno con il 4-2-3-1 di Thiago Motta. Di Gregorio tra i pali, pacchetto arretrato composto da Danilo, Bremer, Cabal e Cambiaso. Thuram e Locatelli giocheranno a centrocampo con la trequarti formata da da Weah, Douglas Luiz e Yildiz. Unica punta Vlahovic.

L’Atletico replica con il 3-5-2 targato Simeone. Tra i pali Moldovan, terzetto composto da Azpilicueta, Witsel e Kostis. Agiranno da esterni Llorente a destra e Lino a sinistra conSerrano, Koke e Vermeeren. In attacco Correa e Joao Felix si supporteranno.

JUVENTUS ATLETICO MADRID, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Anche se amichevole, si può scommettere sulle quote di Juventus Atletico Madrid. La squadra favorita dell’incontro è quella spagnola a 2.25 contro i 2.75 dei bianconeri, Il segno X del pareggio, invece, è offerto a 3.40.

L’Over 2.5, ovvero almeno tre gol tra tutte e due le formazioni, è offerto a 1.73 contro i 2.08 del segno opposto (Under). Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1,62 e 2,20.