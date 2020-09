Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, recuperi della 1^ giornata

RISULTATI SERIE A: INTER, LAZIO E ATALANTA IN CAMPO!

Mercoledì 30 settembre si giocano le tre partite che, per i risultati di Serie A, riguardano i recuperi della 1^ giornata: due di queste le vedremo alle ore 18:00 e si tratta di Benevento Inter e Udinese Spezia, mentre alle ore 20:45 si concluderà definitivamente questo turno con il big match Lazio Atalanta. Spostate per gli impegni estivi di alcune delle squadre coinvolte oggi, le tre gare ci daranno anche una classifica completa: siamo soltanto alle prime due uscite stagionali e dunque è decisamente presto per fare bilanci, ma intanto l’Inter e una tra Lazio e Atalanta potrebbero trovarsi già davanti alla Juventus che domenica sera ha pareggiato a Roma, oppure a sorpresa potrebbe trovarsi a punteggio pieno il Benevento di Filippo Inzaghi. Staremo a vedere allora quello che succederà questa sera; aspettando che le partite prendano il via, proviamo a fare una riflessione più ampia sui temi principali che ci aspettano nell’analisi di questi risultati di Serie A per la 2^ giornata, e appunto anche una valutazione sulla relativa classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A: CONTESTO E SITUAZIONE

Per i risultati di Serie A tornano in campo tre candidate allo scudetto, che non hanno sbagliato all’esordio: classico 2-0 per la Lazio che è andata a imporsi a Cagliari facendo subito vedere di essere in forma, mentre Inter e Atalanta hanno segnato quattro gol a testa ma anche evidenziato qualche problema di troppo nella fase difensiva. Se non altro la Dea ha dominato sul campo del Torino, perché la sua vittoria non è mai stata in discussione dopo aver ribaltato il gol iniziale di Andrea Belotti; Antonio Conte invece ha avuto bisogno di due gol nel finale per avere ragione della coriacea Fiorentina, il successo è arrivato sul filo di lana ed è di quelli importanti dal punto di vista psicologico, in più ha mostrato come in una serata complessa i meneghini siano riusciti a portare a casa i 3 punti lanciando un segnale alle dirette concorrenti, Juventus in testa. Alla Dacia Arena invece si affrontano Udinese e Spezia che nella classifica di Serie A sono ancora inchiodate a 0 punti; c’è bisogno di invertire la rotta in quella che possiamo già definire una sfida salvezza, in particolare i liguri vanno a caccia dei primi punti nella storia del loro massimo campionato, anche per riscattare immediatamente il poker incassato a domicilio dal Sassuolo.

RISULTATI SERIE A: RECUPERI 1^ GIORNATA

Ore 18:00 Benevento Inter

Ore 18:00 Udinese Spezia

Ore 20:45 Lazio Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Verona, Milan 6

Juventus, Sassuolo 4

Atalanta*, Lazio*, Inter*, Benevento*, Fiorentina, Genoa 3

Cagliari, Roma 1

Udinese*, Bologna, Parma, Spezia*, Torino 0



