Video/ Cagliari Lazio (0-2): highlights e gol. Lazzari e Immobile condannano i sardi!

Alla Sardegna Arena la Lazio supera in trasferta il Cagliari per 2 a 0. Come si vede nel video di Cagliari Lazio, nelle prime fasi del match sono i padroni di casa guidati dal tecnico Di Francesco a cercare di prendere subito in mano le redini del match spingendosi in zona offensiva immediatamente al 2′ ma senza trovare la deviazione vincente su un traversone interessante. I biancocelesti allenati da mister Simone Inzaghi non si lasciano sorprendere e rimangono compatti ripartendo all’attacco fino a trovare il gol del vantaggio intorno al 4′ per merito di Lazzari, pronto ad insaccare la sfera da due passi sul palo più lontano raccogliendo il suggerimento vincente offertogli dal suo compagno Marusic, bravo ad evitare il pressing di Faragò. I sardi sembrano aver subito la rete anche sotto l’aspetto psicologico e faticano nel riorganizzare la propria manovra in maniera intelligente, preferendo difendersi in maniera ordinata dal nuovo eventuale attacco da parte della compagine laziale. La rete del vantaggio siglata in apertura da Lazzari sembra spegnere la verve mostrata inizialmente dai sardi di mister Di Francesco, i quali riescono ad impegnare l’estremo difensore avversario soltanto al 25′ con il tiro respinto di Rog. I biancocelesti di mister Inzaghi tornano quindi alla carica verso il 33′ con il palo centrato da Correa tramite un colpo di testa impreciso e, nel finale, precisamente al 45′, è Joao Pedro a fallire una buona opportunità per i rossoblu.

RIPRESA

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, gli ospiti si riaffacciano con scarsa efficacia in avanti con Lazzari al 46′ ma i padroni di casa appaiono, come previsto, più in palla rispetto a quanto ammirato in precedenza. Alla conclusione di Joao Pedro del 48′ respinta dall’estremo difensore Strakosha segue infatti l’occasione non capitalizzata da Giovanni Simeone del 49′, quando l’argentino ha sparato alto sopra la traversa su un rimbalzo favorevole. I biancocelesti decidono quindi di spezzare il ritmo della gara ma appare abbastanza difficile riuscire a contenere il ritorno del Cagliari, molto attivo in questa fase della sfida evidentemente desideroso di raggiungere al più presto l’eventuale gol del pareggio. Le energie spese dai padroni di casa non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo sperato ed infatti gli uomini di mister Di Francesco non riescono più ad avanzare pericolosamente in area di rigore avversaria. I biancocelesti tornano quindi a macinare gioco così come era stato per lunghi tratti della partita e, dopo il grande intervento compiuto dal portiere rossoblu Alessio Cragno sulla conclusione firmata da Milinkovic-Savic, ci pensa il solito capitan Immobile a realizzare il gol del raddoppio al 74′, appoggiando in rete la sfera sull’ottimo suggerimento di uno scatenato Marusic dalla sinistra, al secondo assist vincente della sua gara. I tre punti conquistati lontano dalla mura amiche permettono alla Lazio di salire a quota 3 in classifica mentre il Cagliari, abbastanza deludente nella prestazione offerta in casa, resta fermo con un punto.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Lazio abbia ampiamente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 52%, dato questo supportato anche da un numero superiore di passaggi totali, 432 contro 333. I rossoblu hanno effettuato più contrasti, 17 a 12, ma i biancocelesti hanno spiccato in modo particolare in fase offensiva grazie al 10 a 9 nelle conclusioni, delle quali 7 a 3 indirizzate nello specchio della porta, oltre al 107 a 100 negli attacchi, dei quali 49 a 23 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Lazio è stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 8 nel computo dei falli e l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Marin da un lato e Lucas Leiva dall’altro.

IL TABELLINO

Cagliari-Lazio 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 4′ Lazzari(L); 74′ Immobile(L).

Assist: 4′, 74′ Marusic(L).

CAGLIARI (4-3-3) – Cragno; Faragò(79′ Zappa), Klavan, Waluikiewicz, Lykogiannis(87′ Tripaldelli); Nandez, Marin(70′ Caligara), Rog; Sottil(79′ Pavoletti), Simeone(80′ Despodov), Joao Pedro. All.: Di Francesco.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha, Patric, Acerbi, Radu(89′ Parolo); Lazzari, Luis Alberto(89′ Cataldi), Leiva(63′ Escalante), Milinkovic(70′ Akpa Akpro), Marusic; Correa(70′ Caicedo), Immobile. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 51′ Marin(C); 61′ Lucas Leiva(L).

