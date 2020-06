Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol livescore 27^ giornata (martedì 23 giugno)

Eccoci pronti a vivere un altro appuntamento con i risultati di Serie A 2019-2020: siamo arrivati a martedì 23 giugno, si prosegue il programma della 27^ giornata che è la prima completa dopo i quattro recuperi che, lo scorso fine settimana, hanno sancito ufficialmente la ripartenza del campionato. Sono quattro le partite cui assisteremo, in due diverse fasce orarie: alle ore 19:30 si comincia con Spal Cagliari e Verona Napoli, per poi concludere alle ore 21:45 con Genoa Parma e Torino Udinese. Nel presentare il calendario ufficialmente redatto, ci eravamo già concentrati sulle variazioni degli orari rispetto al solito: si giocherà ininterrottamente fino all’inizio di agosto e dunque era necessario posticipare l’inizio delle gare per fare fronte al caldo, anche se questo significherà terminare a ridosso della mezzanotte se non addirittura oltre (c’è sempre l’incognita Var). Vediamo allora come la classifica di Serie A cambierà ulteriormente: questo campionato è affascinante anche perché tutti i verdetti sono in divenire, ci sono lotte serrate e adesso, dopo tre mesi di inattività per Coronavirus, anche l’incognita di come le varie squadre – alcune le abbiamo già viste – si ripresenteranno in termini di condizione. Tuffiamoci dunque nell’appuntamento dei risultati di Serie A, presentandone lo scenario.

RISULTATI SERIE A: CONTESTO E SITUAZIONE

Per le partite di martedì che formano il quadro dei risultati di Serie A, ci si concentra in particolar modo sulla corsa all’Europa League e per la salvezza: nel primo caso però il Napoli, impegnato al Bentegodi, ha già chiuso i conti vincendo la Coppa Italia e dunque ottenendo uno dei posti a disposizione. Questo significa che adesso il Verona dovrà provare a sorpassare i partenopei in classifica, e ottenendo i tre punti questa sera farebbe un deciso passo avanti verso un obiettivo che sarebbe storico. Ci crede anche il Parma, nel tentativo di riscattare quanto accaduto nel 2014: per i ducali la qualificazione in Europa arriverebbe nel minimo tempo possibile, considerando che l’anno scorso la squadra era già in corsa ma poi si è dovuta accontentare della salvezza. A cercare di non retrocedere sono le altre squadre impegnate: quasi fatta per il Cagliari che però durante il girone di andata sognava ben altre posizioni, l’Udinese sembra poter staccare la concorrenza mentre il Torino rischia davvero grosso, essendo entrato in crisi già ben prima della pandemia da Coronavirus. La situazione è invece semi-disperata per la Spal, nonostante l’avvicendamento in panchina: dopo tre anni in Serie A gli estensi sembrano destinati a tornare nel campionato cadetto, ma naturalmente proveranno a lottare finchè la matematica non darà loro torto.

RISULTATI SERIE A: 27^ GIORNATA

Ore 19:30 Spal Cagliari

Ore 19:30 Verona Napoli

Ore 21:45 Genoa Parma

Ore 21:45 Torino Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 66

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Milan, Napoli 39

Verona 38

Parma 36

Bologna 34

Sassuolo, Cagliari 32

Fiorentina 32

Torino, Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa, Lecce 25

Spal 18

Brescia 17



