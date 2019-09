Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live score, 3^ giornata (15 settembre)

I risultati di Serie A per la terza giornata toccano anche domenica 15 settembre: archiviati i tre anticipi è tempo di rituffarsi in un turno che potrebbe presentare qualche sorpresa, perchè si arriva dalla sosta per gli impegni delle nazionali e tra pochi giorni ci saranno alcune squadre che dovranno esordire nelle coppe europee, dunque potrebbero cambiare qualcosa operando turnover e dovranno dimostrare di essere competitive anche con le seconde linee, al netto della necessità di gestire le energie. Intanto possiamo dire che Genoa-Atalanta, alle ore 12:30, sarà il primo lunch match della stagione; a seguire avremo la conferma dell’orario tradizionale, e dunque alle ore 15:00 sono attese Brescia-Bologna, Parma-Cagliari, e Spal-Lazio. Alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Roma-Sassuolo; la chiusura – prima del Monday Night al Grande Torino – è dedicata a Verona-Milan, che si giocherà alle ore 20:45. Sarò dunque interessante scoprire come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite, di cui possiamo intanto presentare i temi principali.

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Per i risultati di Serie A attesi oggi, naturalmente c’è attesa per le due squadre della capitale: la Roma va ancora alla ricerca della sua prima vittoria avendo pareggiato le prime due partite, Paulo Fonseca deve registrare la sua fase difensiva e inizia a fare i conti con infortuni pesanti, dovendo adesso mostrare la sua capacità di gestire il gruppo. La Lazio invece ha potuto approfittare della conferma di Simone Inzaghi e sostanzialmente di tutto il gruppo che ha vinto la Coppa Italia: i biancocelesti non a caso hanno demolito la Sampdoria a Marassi e poi hanno pareggiato un derby nel quale sono anche stati sfortunati, mostrando una coesione che altre squadre non hanno ancora raggiunto. La grande suggestione è poi quella del ritorno di Gian Piero Gasperini sul campo del Genoa, certo non la prima volta che succede ma sempre entusiasmante; al Rigamonti e al Tardini si giocano virtualmente due partite importanti in chiave salvezza, mentre il Milan è l’altra big sul terreno di gioco oggi e vuole confermarsi dopo la prima vittoria di Marco Giampaolo, ma sa che non sarà affatto semplice avere ragione di un Verona che per il momento non ha ancora perso e vuole sognare. Tra poco dunque vedremo quello che succederà con i risultati di Serie A legati alla terza giornata…

RISULTATI SERIE A, 3^ GIORNATA

ore 12:30 Genoa-Atalanta

ore 15:00 Brescia-Bologna

ore 15:00 Parma-Cagliari

ore 15:00 Spal-Lazio

ore 18:00 Roma-Sassuolo

ore 20:45 Verona-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 9

Juventus 7

Torino, Napoli 6

Lazio, Genoa, Bologna, Verona 4

Sassuolo, Parma, Atalanta, Brescia, Milan, Udinese 3

Roma 2

Fiorentina 1

Spal, Cagliari, Lecce, Sampdoria 0



