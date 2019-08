Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata)

Nella seconda giornata del campionato, i risultati di Serie A che riguardano sabato 31 agosto sono ancora una volta scintillanti: si parte alle ore 18:00 con Milan-Brescia, ma il piatto forte è quello delle ore 20:45 quando all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Napoli. La grande sfida per lo scudetto, almeno sulla carta, arriva presto: in nessun modo potrà essere decisiva nè dare indicazioni circa il futuro a breve termine delle due squadre, perchè alla fine di agosto si parla di cantieri aperti e soprattutto di un calciomercato estivo che deve ancora serrare i battenti. Sia come sia, sarà già importante il risultato che maturerà visto che la squadra eventualmente vincente prenderebbe già vantaggio in classifica, e il Napoli otterrebbe una vittoria esterna che sarebbe preziosa soprattutto sotto il profilo psicologico; a San Siro invece il Milan dovrà subito riscattare il passo falso dell’esordio, rappresentato dalla sconfitta di Udine. Vediamo dunque come andranno le cose oggi, siamo pronti a vivere questi risultati di Serie A per gli anticipi della seconda giornata.

RISULTATI SERIE A: IL BIG MATCH

Ovviamente tutte le attenzioni sui risultati di Serie A di oggi riguardano Juventus-Napoli: bianconeri e partenopei hanno vinto una settimana fa e lo hanno fatto in trasferta, dunque è la squadra di Carlo Ancelotti a giocare fuori casa per il secondo turno consecutivo. Uscire imbattuto dalle due partite, soprattutto considerati gli avversari, sarebbe già un bel traguardo per una squadra che da oggi potrà schierare anche l’ultimo arrivato Hirving Lozano e che adesso ha una potenza offensiva non indifferente ma deve sistemare qualcosa nella sua fase difensiva. Dal canto suo la Juventus ha iniziato nella maniera consueta, ovvero blindando la sua porta; contro il Parma non sono arrivati gol incassati e nel secondo tempo i campioni d’Italia non hanno concesso alcun tiro in porta ai ducali. Resta da migliorare la chiusura delle partite, un difetto nel quale la Juventus cadeva spesso ai tempi di Massimiliano Allegri e che la gestione di Maurizio Sarri sembra per adesso avere ereditato; ci sono anche tanti punti di domanda circa le squadre che verranno schierate in campo all’Allianz Stadium, non ci resta che aspettare…

RISULTATI SERIE A, 2^ GIORNATA

ore 18:00 Milan-Brescia

ore 20:45 Juventus-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Torino, Brescia, Juventus, Udinese 3, Bologna2,

Genoa, Roma, Verona 1

Fiorentina, Spal, Sassuolo, Cagliari, Milan, Parma, Sampdoria, Lecce 0



