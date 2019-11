Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score (12^ giornata, 9 novembre)

I risultati Serie B saranno grandi protagonisti oggi, sabato 9 novembre 2019, perché nelle prossime ore vivremo ben sei partite valide per la dodicesima giornata del campionato cadetto. A dire il vero, la giornata di Serie B si è aperta già ieri con il classico anticipo del venerdì, mentre oggi avremo un incontro in più rispetto ai sabati “normali” in quanto la seguente sosta per le Nazionali ha portato alla cancellazione del posticipo del lunedì per questo turno. Avremo di conseguenza sei partite oggi e poi tre posticipi domenica, andiamo allora adesso senza indugio a scoprire il calendario dei match che ci daranno i risultati Serie B attesi per oggi. Il grosso delle partite sarà alle ore 15.00, quando potremo assistere ad Entella Pordenone, Juve Stabia Benevento, Perugia Cittadella, Pisa Spezia e Venezia Livorno, mentre alle ore 18.00 avremo il posticipo Empoli Pescara. Per il quadro definitivo della classifica Serie B dopo questa dodicesima giornata dovremo invece attendere naturalmente domani sera.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Vogliamo spendere qualche parola in più nella nostra analisi dei risultati Serie B sulla capolista. Il Benevento se lo merita, perché nella solita classifica cortissima del campionato cadetto (al termine del turno precedente) spicca la squadra campana di Filippo Inzaghi, che ha ben cinque lunghezze di vantaggio sul secondo posto del Perugia. Per capirci, se si togliessero cinque punti agli umbri, scivolerebbero addirittura al dodicesimo posto. Naturalmente nulla è ancora deciso, la corsa è ancora lunghissima e la concorrenza troppo folta per pensare a gestire la situazione, resta il fatto che il Benevento è la prima squadra ad avere trovato un allungo in questo campionato e già questa è una notizia che merita di essere evidenziata. Oggi i campani sono attesi dal derby con la Juve Stabia, che invece naviga in coda alla classifica: potrebbe essere l’occasione giusta per continuare a volare?

RISULTATI SERIE B, 12^ GIORNATA

ore 15.00

Entella Pordenone

Juve Stabia Benevento

Perugia Cittadella

Pisa Spezia

Venezia Livorno

ore 18.00

Empoli Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 24

Crotone 21

Perugia 19

Chievo, Pordenone, Salernitana 18

Empoli, Ascoli, Cittadella 17

Pescara 16

Entella 15

Frosinone 14

Pisa, Venezia 13

Spezia, Cremonese 12

Cosenza 11

Livorno, Juve Stabia 10

Trapani 6



