Diretta Benevento Empoli/ Streaming video DAZN: che sfida al Vigorito! (Serie B)

Benevento Empoli, che sarà diretta dal signor Davide Ghersini, si gioca alle ore 21:00 di domenica 3 novembre: al Vigorito si torna a giocare a pochi giorni dal turno infrasettimanale, siamo nell’undicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020 e questa sfida rappresenta un big match tra due squadre che hanno iniziato la stagione con propositi di promozione. Il Benevento, fermatosi l’anno scorso alla semifinale playoff, è entrato nella giornata con il primo posto solitario in classifica: buono il riscatto dopo il pesantissimo ko di Pescara, il convincente 2-0 alla Cremonese ha permesso agli uomini di Filippo Inzaghi di riprendere 3 punti di vantaggio sul Crotone che è stato sconfitto martedì sera. I sanniti però sanno di non poter abbassare la guardia, a cominciare da questa sera: anche l’Empoli è già stato capolista di questo campionato, ma dopo aver schiantato il Perugia non ha più vinto e sono ora quattro le partite senza successi, con tre pareggi consecutivi contro squadre (lo Spezia è stata l’ultima) che certamente erano battibili. Adesso dunque i toscani vanno a caccia di riscatto: vedremo se lo otterranno nella diretta di Benevento Empoli, aspettando la quale possiamo provare a valutare le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Empoli non sarà trasmessa sui nostri canali, ad eccezione forse di Dazn 1 che, grazie alla sinergia con Sky, permette agli abbonati delle due emittenti di assistere alla sfida sul canale 209 del decoder satellitare. Naturalmente i clienti Dazn potranno gustarsi la partita di Serie B anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video, oppure installando direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO EMPOLI

Per Benevento Empoli, Filippo Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto a mercoledì: Gyamfi potrebbe prendere il posto di Antei come terzini destro – confermati invece Caldirola e Tuia davanti a Montipò, così come Gaetano Letizia a sinistra – mentre a centrocampo uno tra Andrés Tello e Kragl potrebbe lasciare spazio a Roberto Insigne, in panchina per 90 minuti contro la Cremonese. La coppia al centro del campo dovrebbe essere nuovamente formata da Hetemaj e Nicolas Viola; davanti non si prescinde da Massimo Coda e Armenteros, rimane in ballottaggio Sau che non è stato utilizzato nell’infrasettimanale. L’Empoli dovrebbe essere disposto con il modulo ad albero di Natale: davanti a Brignoli giocano Maietta (o Nikolaou) e Simone Romagnoli con Veseli e presumibilmente Balkovec sugli esterni, in mediana la regia di Stulac che sarà stretto tra Dezi e Frattesi sempre favoriti come mezzali. Dubbi per quanto riguarda il secondo trequartista al fianco di La Gumina: conferma per Bajrami o campo per Laribi, con Leonardo Mancuso che sarà la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Benevento Empoli: il segno 1 che identifica la vittoria dei sanniti vale 2,05 la somma messa su piatto e fa dei padroni di casa la squadra favorita, visto che il segno 2 per il successo esterno dei toscani porta in dote una vincita corrispondente a 3,60 volte quello che avrete deciso di investire. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 3,25 volte la giocata con questo bookmaker.



