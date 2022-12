Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 17^ giornata, 11 dicembre

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie B tornano protagonisti già oggi, domenica 11 dicembre: il campionato cadetto ha vissuto un turno infrasettimanale giovedì approfittando del giorno festivo, così non ci sono stati anticipi ieri e la diciassettesima giornata della Serie B 2022-2023 si aprirà direttamente oggi, con ben nove partite in programma tra l’ora di pranzo e la prima serata, lasciando poi al lunedì il posticipo Brescia Parma, match sicuramente intrigante che renderà sfizioso anche il cosiddetto Monday Night.

Adesso però andiamo a scoprire quali sono le partite che ci daranno già oggi i risultati Serie B per la diciassettesima giornata e tutti i loro orari: si comincerà con l’anticipo delle ore 12.30, che sarà Cagliari Perugia, mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Ascoli Genoa, Benevento Cittadella, Como Reggina, Spal Palermo, Sudtirol Ternana e Venezia Cosenza, infine avremo anche due posticipi, cioè alle ore 18.00 Bari Modena ed infine alle ore 20.30 Frosinone Pisa, poi come detto dovremo aspettare lunedì sera per avere la classifica di Serie B completa dopo questo turno.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA IN FUGA

Presentando i risultati Serie B, bisogna inevitabilmente mettere in copertina la capolista Frosinone, che con la netta vittoria per 0-3 sul campo della Reggina, prima inseguitrice, giovedì ha portato a sei punti il vantaggio sui calabresi e soprattutto ne ha ben nove sulla coppia formata da Bari e Genoa, che condividono il terzo posto. Possiamo allora parlare del primo vero tentativo di fuga, perché il Frosinone sta viaggiando a ritmi che sembrano insostenibili per il resto del gruppo.

A dire il vero, la ripartenza dopo la sosta aveva visto un rallentamento sotto forma di due pareggi per i ciociari, ma il trionfo sul campo della seconda ha dimostrato una volta di più che il Frosinone in questo momento è la squadra più forte della Serie B. Attenzione però all’esame di stasera, perché il Pisa è una delle squadre più in forma in questo periodo e quindi l’ostacolo nerazzurro toscano potrebbe rivelarsi insidioso: se però il Frosinone vincesse anche oggi, potremmo davvero parlare “ufficialmente” di fuga ciociara…

RISULTATI SERIE B, 17^ GIORNATA

ore 12.30

Cagliari Perugia

ore 15.00

Ascoli Genoa

Benevento Cittadella

Como Reggina

Spal Palermo

Sudtirol Ternana

Venezia Cosenza

ore 18.00

Bari Modena

ore 20.30

Frosinone Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 35

Reggina 29

Bari, Genoa 26

Ternana 25

Brescia 24

Parma 23

Sudtirol, Pisa 22

Ascoli, Modena 21

Cagliari, Cittadella, Palermo 19

Benevento 18

Cosenza 17

Spal, Venezia, Como 16

Perugia 13











