Video/ Reggina Frosinone (0-3) gol e highlights: la capolista vince e va in fuga

Chi nutriva ancora dubbi e perplessità sulle qualità del Frosinone forse si sarà ricreduto una volta per tutte dopo aver visto i ciociari asfaltare la Reggina per 3 a 0 nello scontro diretto che ha catalizzato l’attenzione in questa sedicesima giornata di Serie B. La capolista si prende i tre punti con una prova di forza impressionante e va in fuga, lasciando gli amaranto a -6, con Bari e Genoa che inseguono a nove lunghezze di ritardo. Nel primo tempo gli uomini di Pippo Inzaghi provano a prendere l’iniziativa con Majer murato da Ravanelli e Di Chiara che calcia male sul suggerimento di Rivas. Al Granillo, come capiremo dal video Reggina Frosinone, gli ospiti fanno sfogare i padroni di casa che lasciano però un sacco di spazi nella loro metà campo e poco dopo la mezz’ora vengono trafitti da Mulattieri che finalizza uno splendido contropiede dei suoi compagni, bravissimi a recuperare un pallone malamente perso da Camporese.

Prima dell’intervallo Colombi salva su Garritano ma a inizio ripresa deve inchinarsi di fronte alla perla di Insigne che la piazza sotto la traversa, proprio nel momento di massimo sforzo dei calabresi che avevano sfiorato il pareggio in precedenza con Pierozzi. A circa venti minuti dal novantesimo arriva il sigillo di Szyminski che su calcio piazzato anticipa tutti e insacca di testa, nel finale Liotti accorcia le distanze ma commette fallo su Ricci, interviene il VAR che cancella il gol della bandiera alla squadra che detiene tuttora il miglior attacco della categoria. Ma oggi non è riuscito minimamente a scalfire la miglior difesa del torneo cadetto.

VIDEO REGGINA FROSINONE 0-3, LE DICHIARAZIONI

Nella sua carriera di calciatore Fabio Grosso ha vissuto momenti di esaltazione inarrivabili laureandosi campione del mondo nel 2006 in Germania, ma anche da allenatore del Frosinone si sta togliendo belle soddisfazioni: “Mancano ancora tante partite alla fine del campionato, oggi siamo venuti qui pensando solamente a prenderci i tre punti perché la Reggina in caso di vittoria ci avrebbe raggiunto in testa alla classifica e quindi abbiamo fatto la nostra partita. Ottima prestazione da parte dei ragazzi, nessuno escluso, vittoria meritatissima e usciamo dal Granillo con un risultato pesantissimo. Stiamo dimostrando di avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. In ogni caso rinnovo i complimenti a Pippo Inzaghi, ha allestito una squadra fortissima e gli auguro di raggiungere grandi traguardi”.

L’ex-attaccante di Atalanta, Juventus e Milan non si scompone più di tanto, è consapevole che questa sconfitta, per quanto pesante, non pregiudica il resto della stagione: “Complimenti al Frosinone che ha disputato una grande gara, finché il risultato era sullo 0-0 la partita è stata molto equilibrata e avevamo anche sfiorato il vantaggio con Di Chiara. L’episodio del gol di Mulattieri ci ha tagliato le gambe per non parlare della perla di Insigne. Non resta che archiviare questa giornataccia e voltare pagina, inutile piangere sul latte versato”.

VIDEO REGGINA FROSINONE 0-3, IL TABELLINO

REGGINA-FROSINONE 0-3 (0-1)

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (65’ Crisetig); Fabbian, Majer, Hernani (56’ G. Gori); Canotto (65’ Ricci), Ménez (71’ Liotti), Rivas (56’ Cicerelli). All. Filippo Inzaghi.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Mazzitelli, Boloca, Garritano (74’ Caso); Rohdén (86’ Lulić), Mulattieri (75’ Borelli), Insigne (74’ Ciervo). All. Fabio Grosso.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia).

AMMONITI: 30’ Ménez (R), 43’ Insigne (F), 70’ Turati (F), 87’ Borelli (F).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 34’ Mulattieri (F), 50’ Insigne (F), 68’ Szyminski (F).

