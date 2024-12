RISULTATI SERIE B: ECCO I QUATTRO POSTICIPI!

Per i risultati Serie B avremo quattro posticipi che ci terranno compagnia domenica 1 dicembre, un calendario che possiamo dunque definire classico e che oggi proporrà la conclusione della 15^ giornata, con inizio alle ore 15:00 – quando si giocheranno Frosinone Cesena, Palermo Spezia e Pisa Cosenza – e conclusione con il match delle ore 17:15 che sarà Salernitana Carrarese. Abbiamo tanta carne al fuoco, dobbiamo dire che per una volta e dopo tanto tempo il Pisa scende in campo senza più lo status di capolista perché, causa sconfitta a Carrara, i nerazzurri di Pippo Inzaghi sono stati sorpassati dal Sassuolo.

Non solo: il Pisa, che oggi cercherà riscatto ospitando un Cosenza penalizzato ma ampiamente orgoglioso, è stato agganciato dallo Spezia e dunque rischia di scivolare fuori dalla zona della promozione diretta, tuttavia oggi i risultati Serie B propongono un impegno ostico per i liguri che infatti fanno visita al Palermo, ancora non del tutto decollato ma squadra che ha le basi per andare subito a giocare la semifinale playoff. Questi i temi che riguardano l’alta classifica, ma in realtà i risultati Serie B di oggi portano in dote tanto altro e nelle ore che ci separano dalle partite proveremo a vedere cosa, analizzando alcuni temi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PER I PLAYOFF

I risultati Serie B di oggi ci dicono ad esempio di una Carrarese in ripresa che fa visita a una Salernitana in crisi: gli amaranto sono stati travolti dal Sassuolo in una sfida che secondo le premesse estive avrebbe dovuto giocarsi in alta classifica, invece la Salernitana che ha già cambiato allenatore ha solo due squadre alle sue spalle e oggi sarebbe retrocessa, un doppio salto all’indietro che sarebbe una tremenda delusione dopo aver giocato tre campionati consecutivi in Serie A, oggi dunque compito ostico e uno sguardo che sarà virtualmente gettato anche al Benito Stirpe, dove è di scena il Frosinone.

I ciociari restano ultimi in classifica con una vittoria che manca ormai da tempo, anche in questo caso naturalmente si può parlare di fallimento sportivo, almeno per questa stagione, e l’occasione di riscatto oggi sembra tutt’altro che semplice, il Cesena infatti è la quarta forza del campionato cadetto e ha tutte le intenzioni di accorciare sulle tre squadre che sono andate in fuga. Non sarà semplice e i romagnoli devono anche guardarsi le spalle, ma intanto stanno disputando un’ottima stagione e possono ancora crescere nei risultati Serie B, noi intanto scopriremo quello che succederà sui campi perché tra poco si giocherà davvero.

RISULTTI SERIE B: POSTICIPI 15^ GIORNATA

ore 15:00 Frosinone Cesena

ore 15:00 Palermo Spezia

ore 15:00 Pisa Cosenza

ore 17:15 Salernitana Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 31

Spezia, Pisa 30

Cesena 22

Cremonese 21

Bari 20

Palermo, Brescia, Juve Stabia 18

Mantova 17

Catanzaro, Sampdoria, Carrarese 16

Cosenza (-4), Modena, Reggiana 15

Sudtirol, Salernitana 13

Cittadella 12

Frosinone 10