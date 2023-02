Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 23^ giornata, 5 febbraio

RISULTATI SERIE B: LA SUPER SFIDA PARMA GENOA!

Oggi, domenica 5 febbraio 2023, ci terranno compagnia anche i risultati Serie B, perché la ventitreesima giornata del campionato cadetto prevede due posticipi alla domenica, quindi ci attendiamo ancora indicazioni significative dal quarto turno del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, che è anche la quarta giornata dell’anno solare 2023, dal momento che la pausa invernale è stata collocata esattamente alla fine del girone d’andata, dopo la giornata disputata per intero a Santo Stefano.

Andiamo allora a ricordare il programma odierno per quanto riguarda i risultati di Serie B: gli ultimi due posticipi di questa ventitreesima giornata del torneo cadetto saranno disputati in contemporanea alle ore 16.15 e saranno Palermo Reggina e Parma Genoa, due partite molto significative, tra piazze blasonate e con ambizioni notevoli nella classifica di Serie B, che sarà completa naturalmente solo al fischio finale dei due incontri alla Favorita e al Tardini.

RISULTATI SERIE B: PER IL SECONDO POSTO

Non può sfuggire alla nostra attenzione il fatto che saranno protagoniste oggi per i risultati Serie B le due formazioni che sono attualmente in lotta per il preziosissimo secondo posto in classifica, l’ultimo che garantirà l’immediata promozione in Serie A al termine della stagione regolare. In questo momento, il Genoa è un punto davanti alla Reggina, 40 contro 39, dopo che lo scorso turno ha sciolto quella che in precedenza era una coppia. Per il Genoa ci fu un pareggio contro il Pisa, che però fu sufficiente a staccare la Reggina, sconfitta invece dal Sudtirol.

Se la fuga del Frosinone dovesse continuare con questi ritmi, il secondo posto rischia di diventare l’obiettivo massimo per tutte le concorrenti, quindi il duello a distanza che ci attende oggi pomeriggio sarà sicuramente affascinante. Il livello di difficoltà sarà alto per entrambe oggi, perché le trasferte a Palermo e Parma offriranno evidentemente partite complicate: chi ne uscirà meglio in questa lunga volata per il secondo posto e la promozione?

RISULTATI SERIE B, 23^ GIORNATA

Ore 16.15

Palermo Reggina

Parma Genoa

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 51

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 38

Bari 36

Ternana 33

Cagliari 32

Pisa, Palermo, Modena 31

Parma 30

Cittadella 27

Ascoli, Como, Perugia 26

Brescia 25

Venezia, Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22











