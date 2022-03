Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 30^ giornata (martedì 15 marzo)

RISULTATI SERIE B: ENNESIMO TURNO INFRASETTIMANALE!

I risultati di Serie B ci accompagnano nell’ennesimo turno infrasettimanale: è quello che si gioca martedì 15 e mercoledì 16 marzo per la 30^ giornata, la quarta volta nelle ultime cinque settimane in cui siamo nuovamente in campo due giorni dopo il weekend. Un tour de force nel quale bisogna essere bravi a mantenere il filo del discorso e gestire le energie; intanto diciamo che martedì si comincia alle ore 18:30 con Brescia Benevento, Cittadella Reggina, Como Ternana, Cosenza Lecce, Crotone Frosinone e Vicenza Parma, mentre alle ore 20:30 il primo posticipo sarà Alessandria Monza.

Cosa succederà sui vari campi lo scopriremo, ma chiaramente c’è tanta carne al fuoco: dall’ennesimo grande impegno per il Brescia al cambio della guardia in classifica, perché il Lecce ha perso la sua prima posizione e l’ha consegnata, dopo due pareggi consecutivi, al Pisa capace di schiantare la Cremonese. Insomma siamo in un momento che appare determinante per le sorti del campionato e della classifica ma dovremo chiaramente vedere quali saranno i risultati di Serie B per la 30^ giornata, iniziando a ricordare che il programma del turno si concluderà domani con altre tre partite.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora all’appuntamento con i risultati di Serie B per la 30^ giornata. Dovremo aspettare il mercoledì per vedere se il Pisa sarà in grado di confermare il suo primo posto in classifica, intanto oggi abbiamo il Lecce che può operare un sorpasso temporaneo e il Monza che può finalmente agganciare la vetta, dopo il poker timbrato sul Vicenza i brianzoli vogliono finalmente rompere gli indugi e anche toccare il primo posto, sia pure magari per qualche ora, sarebbe psicologicamente importante nella corsa a una promozione diretta che era già sfuggita lo scorso anno, con le conseguenze che poi si erano viste nei playoff (discorso che riguarda in egual misura il Lecce, la cui parabola nel 2020-2021 è stata identica a quella del Monza).

Nella corsa ai playoff, continuando la nostra disamina sui risultati di Serie B per la 30^ giornata, i fari saranno puntati anche sull’intrigante Cittadella Reggina, con Ascoli e Perugia che giocheranno mercoledì; in coda invece il Crotone sembra francamente spacciato (e così il Pordenone), spera invece un Vicenza che se non altro nel girone di ritorno si è rimesso in corsa e ora ha una bella occasione per aumentare le sue probabilità ospitando il Parma, che non può mollare adesso ma continua a essere in difficoltà.

RISULTATI SERIE B: 30^ GIORNATA

Ore 18:30 Brescia Benevento

Ore 18:30 Cittadella Reggina

Ore 18:30 Como Ternana

Ore 18:30 Cosenza Lecce

Ore 18:30 Crotone Frosinone

Ore 18:30 Vicenza Parma

Ore 20:30 Alessandria Monza

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 55

Lecce 54

Brescia 52

Monza 51

Benevento* 50

Frosinone 48

Ascoli 46

Perugia 45

Cittadella 43

Reggina 39

Como, Ternana 37

Parma 35

Spal 31

Alessandria 25

Cosenza* 23

Vicenza 21

Crotone 16

Pordenone 13

* una partita in meno



