Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (29^ giornata)

RISULTATI SERIE B: IN CAMPO PER LA 29^ GIORNATA!

Sabato ricco per i risultati di Serie B: il 12 marzo avremo ben otto partite a farci compagnia, perché poi vivremo l’ennesimo turno infrasettimanale di questo scorcio di stagione e dunque si anticipa parecchio per permettere di tornare in campo martedì. Otto partite, perché Parma Cittadella è stato l’anticipo del venerdì mentre Pisa Cremonese sarà l’affascinante posticipo della domenica; otto partite che naturalmente contribuiranno a disegnare in un altro modo una classifica sempre in evoluzione, per un campionato che davvero fatica a trovare un padrone.

Al momento comandano Lecce e Cremonese, ma solo per dettagli: infatti il Brescia nelle ultime settimane si è inerpicato in testa qualche volta e il Pisa ha sempre e comunque l’occasione di rimanere lì a contatto con la promozione diretta, in un gioco che come abbiamo più volte detto sembra essere improntato su chi sbaglia meno o comunque chi perde meno punti. Questa però è la realtà dei risultati di Serie B da qualche tempo; vedremo allora cosa succederà sui vari campi, aspettando che si giochi proviamo a individuare quelli che sono i temi principali legati alla 29^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire allora riguardo i risultati di Serie B che stanno per farci compagnia nella 29^ giornata? Certamente il piatto forte è Lecce Brescia, che mette a confronto prima e quarta della classe; le rondinelle come detto sono già state in testa alla classifica ma poi hanno perso l’altra sfida diretta sul campo della Cremonese, il fatto che in questo momento abbiano tre squadre davanti è relativo nel senso che come detto le distanze sono realmente minime, tanto che per esempio a schizzare verso l’aggancio potrebbe essere un Monza rinfrancato dalla vittoria all’ultimo respiro contro il Cittadella (in trasferta), mentre non va sottovalutato il Benevento che deve recuperare la partita di Cosenza e, virtualmente, si gioca ampiamente la promozione diretta.

Per la zona playoff, continuando a parlare dei risultati di Serie B, è interessantissima Reggina Perugia, perché gli amaranto adesso sono in netta ripresa e con una vittoria interna aggancerebbero proprio il Grifone, che occupa il nono posto e contro due big (Monza e Lecce) ha perso quattro punti letteralmente all’ultimo secondo, oltre ad arrivare da una serie di tre gare in cui ha chiuso in 10 uomini. Poi, da seguire Spal Ascoli ma anche ovviamente Monza Vicenza, in cui Cristian Brocchi incrocia il suo passato: l’allenatore del LaneRossi ha in qualche modo rivitalizzato una squadra che adesso crede se non altro di poter agganciare il playout, per la salvezza diretta i conti appaiono invece già chiusi.

RISULTATI SERIE B: 29^ GIORNATA

Ore 14:00 Benevento Crotone

Ore 14:00 Lecce Brescia

Ore 14:00 Reggina Perugia

Ore 14:00 Ternana Cosenza

Ore 16:15 Frosinone Alessandria

Ore 16:15 Monza Vicenza

Ore 16:15 Pordenone Como

Ore 16:15 Spal Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Lecce, Cremonese 53

Pisa 52

Brescia 51

Monza 48

Benevento 47

Frosinone 45

Ascoli 43

Cittadella 43

Perugia, 42

Reggina 39

Como 36

Parma 35

Ternana 34

Spal 31

Alessandria 25

Cosenza 23

Vicenza 16

Pordenone 12



