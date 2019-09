Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 6^ giornata (28 settembre)

Per i risultati di Serie B analizziamo le partite che si giocano sabato 28 settembre: turno inaugurato dal consueto anticipo del venerdì che è stato Pescara-Crotone, prosegue oggi con altre quattro gare particolarmente interessanti e poi, come ormai tradizione del calendario, avrà altre quattro sfide la domenica e il Monday Night che chiuderà il turno. Si arriva dal turno infrasettimanale, dunque le squadre in campo saranno chiamate a dare fondo alle loro energie; si parte alle ore 15:00 con Frosinone-Cosenza, Juve Stabia-Cittadella e Venezia-Pisa mentre la partita che chiuderà questo sabato, che è anche la più attesa della sesta giornata, sarà Empoli-Perugia. Vediamo allora quali siano i temi principali legati al turno, facendo anche una considerazione che riguarda ovviamente la classifica di Serie B.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DEL SABATO

Dunque per i risultati di Serie B il big match è quello del Castellani, perchè Empoli e Perugia sono due delle tre squadre che occupano il secondo posto in classifica; tuttavia il primato spetta in questo momento all’Ascoli che però, essendo impegnato lunedì sera a Cremona, potrebbe nel frattempo essere scavalcato. Empoli e Perugia sostanzialmente si sfidano per scoprire chi delle due, almeno in questo momento, abbia le maggiori possibilità di puntare quella promozione diretta che è ovviamente l’obiettivo concreto di entrambe; cerca riscatto e aggancio a questo gruppetto il Pisa, che è rimasto scottato dall’incredibile sconfitta interna subita martedì proprio dagli azzurri. Il Cittadella è in ripresa, almeno ha vinto nel turno infrasettimanale ma adesso cerca conferme; vuole risalire la corrente un Frosinone che è partito male rispetto a quelle che sono le ambizioni, Juve Stabia (ultima in classifica) e Cosenza sono in netta difficoltà e non possono più perdere tempo, perchè davanti le avversarie per la salvezza non hanno intenzione di concedere sconti.

RISULTATI SERIE B: 6^ GIORNATA

ore 15:00 Frosinone-Cosenza

ore 15:00 Juve Stabia-Cittadella

ore 15:00 Venezia-Pisa

ore 18:00 Empoli-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Ascoli 12

Benevento, Perugia, Empoli, Crotone 11

Salernitana, Entella 10

Pisa 8

Pordenone, Pescara, Venezia, Cremonese 7

Chievo, Cittadella 6

Spezia, Livorno, Frosinone 4

Cosenza 2

Trapani, Juve Stabia 1



