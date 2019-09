Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score (6^ giornata, 29 settembre)

Quattro risultati Serie B sono attesi oggi, domenica 29 settembre 2019. La sesta giornata del campionato cadetto, che caratterizza il weekend dopo il fresco turno infrasettimanale, ci ha già proposto l’anticipo del venerdì e quattro partite ieri, il calendario della domenica invece si aprirà alle ore 15.00 con Benevento Entella, Chievo Pordenone e Spezia Trapani, mentre alle ore 21.00 avremo il posticipo Livorno Salernitana. Ricordiamo inoltre che, per chiudere il quadro dei risultati Serie B e avere la classifica definitiva dopo questa sesta giornata del campionato cadetto, dovremo poi attendere domani sera, quando alle ore 21.00 sarà in programma l’ultimo posticipo Cremonese Ascoli. Si marcia dunque a grandi ritmi, le gerarchie iniziano ad essere più chiare e la Serie B 2019-2020 entra sempre più nel vivo.

RISULTATI SERIE B: IL BIG MATCH

Classifica alla mano, dei quattro risultati Serie B attesi oggi il più importante sarà quello di Benevento Entella. Allo stadio Ciro Vigorito si affrontano infatti i padroni di casa che hanno 11 punti e gli ospiti liguri che sono invece a quota 10. Il cammino dell’Entella era stato addirittura praticamente perfetto nelle prime quattro giornate, poi nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta casalinga con il Venezia che ha un pochino ridimensionato la Virtus, che resta comunque una eccellente neopromossa che vuole navigare nei piani alti della classifica. Il Benevento in settimana ha pareggiato in casa del Pordenone, anche Filippo Inzaghi sicuramente vorrà tornare alla vittoria e di conseguenza ci sono tutte le presse per una partita decisamente intrigante.

RISULTATI SERIE B, 6^ GIORNATA

ore 15.00

Benevento Entella

Chievo Pordenone

Spezia Trapani

ore 21.00

Livorno Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 14

Ascoli 12

Benevento, Perugia, Crotone 11

Salernitana, Entella 10

Pisa, Cittadella 9

Venezia 8

Pordenone, Pescara, Cremonese 7

Chievo 6

Frosinone 5

Spezia, Livorno 4

Cosenza 3

Trapani, Juve Stabia 1



