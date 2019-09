Dopo le grandi emozioni vissute ieri, ecco che il secondo campionato torna in campo anche oggi, mercoledi 25 settembre 2019 per gli ultimi risultati di Serie B di questa quinta giornata, primo turno infrasettimanale della cadetteria in questa stagione 2019-2020. Ecco quindi che benchè oggi ci attenda un programma ben ristretto, con solo i posticipi di questo turno, di certo lo spettacolo non ne verrà meno. I protagonisti chiamati in campo infatti sono di primo livello e tutti i club sono certo impazienti di far propri i tre punti messi in palio per la classifica della Serie B. Benchè infatti siamo solo alla vigilia della quinta giornata, diverse squadre hanno già necessità di riscattarsi, come la neopromossa Trapani, di ritorno dal KO pure con la Salernitana solo pochi giorni fa: per i siciliani però non sarà certo facile ottenere l’impresa del primo successo di stagione, tenuto conto che la Serie B sarà di nuovo in campo già questo fin e settimana e sarà complicato per tutti gestire il doppio impegno.

RISULTATI SERIE B: I MATCH DI OGGI

Ma ora andiamo subito a vedere che ci propone il programma ufficiale per i match, e quindi i risultati, di serie B, in questo mercoledì sera dedicato ai posticipi della quinta giornata. Da calendario il primo fischio d’inizio non arriverà prima delle ore 19,00 quando al Polisportivo provinciale di Erice avrà luogo la partita tra Trapani e Cremonese, sfida che si annuncia davvero complessa per la squadra padrona di casa. il programma della quinta giornata poi si chiuderà solo alle ore 21,00 quando tra le mura dello Stadio Arechi andrà in scena la sfida tra Salernitana e Chievo, dove la squadra clivense, retrocessa l’anno scorso dal campionato di serie A proverà a riscattare un approccio alla cadetteria non sempre facile e ricco di soddisfazioni.

RISULTATI SERIE B

Ore 19,00 Trapani-Cremonese

Ore 21,00 Salernitana-Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Ascoli 12

Benevento, Perugia, Empoli 11

Entella 10

Salernitana 9

Pisa, Crotone 8

Pescara, Pordenone, Venezia 7

Cremonese, Cittadella 6

Chievo 5

Spezia, Frosinone, Livorno 4

Cosenza 2

Juve Stabia 1

Trapani 0



