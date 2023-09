RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Brescia ancora imbattuto! Diretta gol live score 8^ giornata 30 settembre 2023

RISULTATI SERIE B, ANCORA IMBATTUTA

Altra squadra almeno potenzialmente di alta classifica e protagonista oggi dei risultati Serie B sarà sicuramente il Brescia, che ospiterà allo stadio Mario Rigamonti l’Ascoli. Naturalmente le Rondinelle hanno ben tre partite da recuperare dopo le ben note vicende estive, quindi non possono essere ai vertici, però il Brescia è ancora imbattuto nelle quattro partite che ha disputato da quando è diventata ufficiale la sua partecipazione al campionato di Serie B 2023-2024, con 8 punti che sono frutto di due vittorie e altrettanti pareggi.

Situazione dunque potenzialmente molto interessante, anche se alle due vittorie iniziali ottenute contro Cosenza e Lecco hanno fatto seguito i due pareggi contro Venezia e Spezia. L’obiettivo di oggi pomeriggio per le Rondinelle sarà dunque quello di tornare alla vittoria per mettersi in una posizione davvero stuzzicante, sebbene naturalmente pesi parecchio il triplo “asterisco”, che prossimamente renderà molto fitto il calendario delle partite del Brescia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI CINQUE PARTITE

I risultati Serie B, dopo il turno infrasettimanale che è terminato solamente mercoledì sera, tornano a farci compagnia anche oggi, sabato 30 settembre 2023, perché ci attendono nelle prossime ore le prime cinque partite per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2023-2024, che ha una classifica ancora complicata dai recuperi che vanno ancora vissuti per le partite di Lecco e Brescia saltate nelle prime tre giornate, ma che sicuramente comincia a fornirci pure spunti abbastanza indicativi.

Andiamo allora subito a presentare il programma delle partite che oggi ci daranno la prima metà dei risultati Serie B dell’ottava giornata, che prevede infatti cinque partite oggi e altrettante domani, per un weekend in equilibrio tra il sabato e la domenica: alle ore 14.00 si inizierà con ben quattro partite in contemporanea, cioè Brescia Ascoli, FeralpiSalò Spezia, Modena Venezia e Pisa Cosenza, mentre il posticipo del sabato sarà alle ore 16.15 Ternana Reggiana.

RISULTATI SERIE B, FOCUS ALTA CLASSIFICA

Proseguendo la nostra presentazione su quanto ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie B, è chiaro che dobbiamo porre in primo piano Modena Venezia, dal momento che metterà di fronte due delle prime cinque squadre dell’attuale classifica di Serie B, entrambe a quota 12 punti anche se con il Modena potenzialmente in vantaggio, dal momento che gli emiliani sono una delle (tante) squadre ad avere ancora una partita da recuperare dopo il sofferto inizio di questo campionato di Serie B 2023-2024.

Il Modena in effetti è ancora imbattuto, infatti ha disputato sei partite nelle quali ha raccolto tre vittorie e altrettanti pareggi, mentre il Venezia a questo ruolino di marcia deve aggiungere anche una sconfitta, per giunta arrivata proprio martedì nel turno infrasettimanale a causa del ko casalingo per 1-3 contro il Palermo che ha un po’ macchiato un buonissimo avvio di stagione. Infrasettimanale d’altronde non troppo brillante pure per il Modena, che però ha preso un buon pareggio per 0-0 contro il Sudtirol. Oggi qualcuno riuscirà a tornare alla vittoria?

RISULTATI SERIE B, 8^ GIORNATA

ore 14.00

Brescia Ascoli

FeralpiSalò Spezia

Modena Venezia

Pisa Cosenza

ore 16.15

Ternana Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Parma 17

Como, Palermo 13

Venezia, Catanzaro, Modena 12

Sudtirol, Cremonese 10

Cittadella 9

Brescia, Cosenza, Bari, Pisa 8

Ascoli, Reggiana 7

Feralpisalò 4

Sampdoria (-2) 3

Spezia, Ternana 2

Lecco 1











